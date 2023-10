La recensione di One day all this will be yours, presentato alla Festa del cinema di Roma 2023

Il tono iniziale è piuttosto infantile, ma perché infantile – in tanti aspetti – è Lisa (Karin Franz Körlof), la protagonista del dramma/commedia One day all this will be yours. Scritto e diretto dal regista svedese Andreas Öhman, il film è infatti un puro coming of age di una fumettista trentenne che, tornata nella casa dove è cresciuta per una riunione di famiglia, si trova ad affrontare traumi passati e a responsabilizzarsi.

Intervallato da visioni di un misterioso bambino e animato dall’esternazione della coscienza di Lisa tramite oggetti/cose che le parlano e cantano (un gamberetto, la schiuma della vasca, un disegno), One day all this will be yours rischia sempre la deriva cringe pur non cadendoci mai, poiché è talmente simpatico (non certo esilarante, ma piacevole) e scritto con fluida leggerezza da essere sempre preciso e coerente nel suo tono specifico.

Ciò che prende de...