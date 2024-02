La recensione di Quell’estate con Iréne, il secondo film di Carlo Sironi, presentato nella sezione Generation14+ del festival di Berlino

La presentazione del progetto di Quell’estate con Iréne deve essere stata sicuramente convincente. Il film ha tutti gli assunti giusti, quelli che promettono la creazione di un senso profondo, almeno sulla carta. Nella pratica è tutto così astratto che mancano le porte attraverso le quali il pubblico, anche il più volenteroso, possa entrare nel racconto. Non è una novità per Carlo Sironi, già il suo primo film (Sole) era caratterizzato dal fatto che non succedesse nulla e in compenso, quando qualcosa accadeva, era mostrato senza il minimo trasporto. La stessa cosa la ritroviamo qui, unita a una cura tutta speciale per una recitazione asettica, battute che non dicono molto e nemmeno lo tradiscono. Sia chiaro, non è cattiva recitazione, anzi giungere a questo risultato è molto complicato e richiede un lavoro preciso, ma questa scelta non si fa ma...