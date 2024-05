La nostra recensione di Spectateurs!, il nuovo film di Arnaud Desplechin presentato al Festival di Cannes 2024

Un pomeriggio, il piccolo Paul Dedalus va per la prima volta al cinema accompagnato dalla nonna. Mentre è seduto in sala, gira la testa per guardare dietro di se il proiettatore in funzione. Se per certi versi Spectateurs! è il The Fabelmans di Arnaud Desplechin, il suo sguardo si rivolge all’origine stesso delle immagini proiettate sullo schermo.

Spectateurs! è un ibrido tra film-saggio, autofiction e documentario. Il racconto della vita di Paul (alter-ego del regista) come giovane appassionato di cinema, riflessioni formulate da una voce fuori campo (riassumibili in “Cosa accade quando la realtà è proiettate sullo schermo” ), interviste a vari spettatori sulla loro esperienza, fino all’intervento di Desplechin stesso che chiacchera con il celebre critico e regista Kent Jones. Allo stesso modo, il film parla sia di cosa vuol dire guardare un film in ...