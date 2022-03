Quanto a lungo è possibile nascondere la propria insipienza?

The Weekend Away ha un inizio sorprendentemente decente (per quanto ordinario), sorprendente soprattutto considerato quel che verrà, la discesa negli inferi croati di questo film di tourism-exploitation per spettatori che davvero non vogliono essere turbati sul serio ma preferiscono il riflesso di un thriller serio, la rappresentazione annacquata della ansie e dei timori che animano i film veri. Chi non vuole impegnarsi né ha a cuore qualcosa di minimamente sofisticato ma la ripetizione di tutto quello che è già noto ed è stato già visto per il massaggio della percezione sarà accontentato.

Due donne, due amiche che la vita si suppone abbia iniziato a dividere, la prima con un marito e un figlio appena nato, la seconda con una separazione e molta voglia di rimettersi nel giro degli appuntamenti, della vita notturna e del divertimento si incontrano in Croazia per un week...