La recensione di Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, il quarto film della serie Beverly Hills Cop, disponibile dal 3 luglio su Netflix

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, c’è il nome nel titolo, o almeno il nome e l’iniziale del cognome (nel film esiste tutta una questione intorno all’uso del cognome Foley) come in Top Gun: Maverick, niente numeri per questo sequel, solo il nome. Trenta anni dopo Beverly Hills Cop III, cioè dopo l’ultima operazione di polizia che Foley ha eseguito a Los Angeles e che il suo nuovo partner bianco Joseph Gordon Levitt, nel ricordarla, definisce “Non il tuo momento migliore”. I sequel che screziano altri sequel nella speranza che stavolta sia tutta un’altra storia. Sorpresa: lo è.

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F non è Il principe cerca figlio, l’allucinante film sequel di Il principe cerca moglie che Eddie Murphy aveva consegnato a Prime Video, ma un buon film della serie Beverly Hills Cop che viene consegnato a Netflix. Non è merito delle ...