La nostra recensione di You Hurt My Feelings, presentato al Torino Film Festival 2023

Beth (Julia Louis-Dreyfus) è un insegnante che ha da poco terminato il suo primo romanzo, un autobiografia. È felicemente sposata con il terapista Don (Tobias Menzies) e la coppia ha un giovane figlio, Eliot (Owen Teague). Sta terminando il suo nuovo lavoro, questa volta di finzione, ma il suo agente non sembra questa volta molto convinta del risultato. Il marito la supporta e le dice che gli piace, ma confessa al cognato Mark di non apprezzarlo in realtà. Peccato che la donna ascolti inavvertitamente le parole del marito e da quel momento entri in crisi, chiedendosi su quali basi di fiducia si fondi il suo matrimonio.

You Hurt My Feelings, scritto e diretto da Nicole Holofcener, è una commedia drammatica che ripropone le atmosfere di un certo cinema “autunnale” (nel clima e nei sentimenti dei personaggi) con New York sullo sfondo, sul solco di Woody Allen, per fare un celebre esemp...