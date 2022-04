Perché la Marvel è andata proprio daper? Per il suo filmone che doveva mettere insieme 4 anni di trame, personaggi e altri film, per il momento di massimo hype in cui per la prima volta avremmo visto un crossover cinematografico ad altissimo budget, non si sono rivolti a nessuno dei registi che avevano già fatto bene, Jon Favreau in primis, ma sono andati da qualcuno che non aveva mai diretto nulla per loro e che per giunta l’unico film che aveva realizzato, Serenity, aveva incassato 14 milioni in patria a fronte di 25 di budget. Non proprio qualcosa che ti qualifica per il film più importante dello studio più grosso del momento. Eppure non ci furono dubbi:sarebbe stato di. E questo avrebbe cambiato tutto.

Certo non è che non si conoscessero Joss Whedon e i vertici dei Marvel Studios, era stato in contatto con loro per dirigere Iron Man, ma era una fase così preliminare che non era nemmeno stato ancora deciso che l’avrebbe interpretat...