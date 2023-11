12 film disponibili gratuitamente in streaming per tutto il mese di dicembre: questo è l’offerta dell’ArteKino Festival. Inaugurata nel 2016, la manifestazione è uno dei progetti simbolo degli obiettivi di ARTE: promuovere e rendere fruibile ad un pubblico quanto più vasto possibile l’incredibile diversità del cinema europeo d’autore. Per la sua ottava edizione, l’ArteKino Festival resta fedele alle sue promesse e propone su arte.tv una selezione di lungometraggi europei di giovani registi. Le parole di Olivier Père, direttore artistico del Festival ArteKino, e di Rémi Burah, presidente della Fondazione ArteKino:

Questi 12 lungometraggi, provenienti da Spagna, Svizzera, Norvegia, Germania, Grecia, Bulgaria, Francia e Polonia sono un invito al viaggio e all’incontro, rendono omaggio alla diversità culturale e linguistica dell’Europa. La selezione privilegia i nuovi autori e mostra la diversità della loro ispirazione, la loro attenzione agli sconvolgimenti geopolitici quanto alle crisi intime. Navigando tra documentario e fiction, o superando i loro confini, questi film ci offrono uno sguardo malinconico o scanzonato su un mondo in piena trasformazione, con un’attenzione particolare alle speranze e agli interrogativi dei

giovani. Gran parte di questi lavori è già stata acclamata nei maggiori festival cinematografici, mentre alcuni vengono proiettati in esclusiva internazionale. Il nostro obiettivo è quello di creare un nuovo legame tra le opere, i loro autori, spesso esordienti, e un ampio pubblico desideroso di scoprire una nuova ottica,

pertinente ed entusiasta, su questioni e preoccupazioni contemporanee, come l’ambiente e l’identità sessuale

Di seguito l’elenco completo, che comprende racconti di finzione e storie tratte da fatti realmente accaduti, ritratti intimi e altri in cui il contesto storico-sociale è invece in primo piano.

The Sibylle

Adattato dall’omonimo romanzo portoghese di Augustina Bessa-Luis e ispirato a fatti realmente accaduti, The Sibylle racconta la storia di una giovane autrice e di sua zia nella campagna del Nord del Portogallo, verso la metà del XX secolo, descrivendo con maestria il rapporto di gelosia e ammirazione tra le due donne.

Tutte le nostre paure

Daniel, artista di campagna, è un fervente cattolico che nasconde la sua relazione con Olek. Dopo il suicidio di una giovane suora queer nel villaggio in cui vive, l’uomo tenta di organizzare una marcia contro l’omofobia, ma tutti gli voltano le spalle.

My Emptiness and I

Raphi, una donna francese, lavora in un call center di Barcellona. Il suo medico le ha diagnosticato una disforia di genere. Durante questo periodo di confusione, la seguiamo quotidianamente nella ricerca della sua identità. Il tempo e le esperienze la aiuteranno a definirsi.

Splendid Hotel

Arthur Rimbaud, all’età di 32 anni, ha da tempo abbandonato la poesia e lavora come commerciante nel Corno d’Africa. Dopo questa esperienza, aspira alla felicità e intende tornare in Francia. Prima però deve riuscire a concludere un grosso affare: vendere migliaia di fucili al re Menelik. Ma nulla si svolge come previsto. Mix di fiction e documentario, basato sulla corrispondenza tra Arthur Rimbaud e sua madre, il film cerca di catturare lo stato mentale del poeta, interessandosi a un capitolo poco noto ma determinante della sua vita. Tra morte e nascita di un mito, Rimbaud è vittima del suo materialismo o sta vivendo l’esperienza poetica suprema: è davvero una stagione all’inferno?

Sundays

Dopo trent’anni di servizio come sacerdote ortodosso negli Stati Uniti, il greco Tom Aramis, apprezzato dalla sua comunità per il grande carisma, decide improvvisamente di dimettersi. Quando scopre un vecchio video-diario del padre, Alethea, decide di girare un documentario in cui lo intervista per far affiorare i suoi dubbi e segreti.

.Dog

Dimitris, un ragazzo immaturo, idealizza il padre condannato a una pena di 10 anni di prigione. Quando quest’ultimo viene rilasciato, vuole conoscerlo e recuperare il tempo perduto. Ma quando il genitore gli rivela chi è veramente, il giovane si trova di fronte a un grande dilemma: il suo bisogno di amore prevarrà sul suo senso di giustizia?

Ladybitch

A Ela, una giovane attrice, viene offerto un ruolo dal famoso regista Franz Kramer. È una grande opportunità per lei, ma si sente a disagio nei confronti degli altri colleghi. Kramer oltrepassa costantemente i limiti e la situazione degenera, mentre la giovane fatica a ritrovare la fiducia in se stessa.

Sister, What Grows Where the Land is Sick

In una cittadina del nord della Norvegia, Eira cerca di farsi strada, eclissata dalla sua brillante e ribelle sorella maggiore Vera, che ma negli ultimi tempi è strana. Per tentare di capirla, la donna legge il suo diario e scopre il suo mondo fatto di luci abbaglianti e miti ancestrali. Le pagine rivelano infatti un lato oscuro di Vera che la sconcerta.

Semret

Semret vive con la figlia adolescente Joe in un esiguo appartamento a Zurigo. Lavora all’ospedale e segue dei corsi serali per diventare ostetrica. Quando la giovane le chiede di parlarle della sua vita in Eritrea, la donna deve affrontare i ricordi e il trauma del tragico esilio.

Vamos a la playa

Tre giovani tedeschi partono per Cuba alla ricerca del fratello di Katharina, che da tempo non dà segni di vita. La missione si trasforma in una vacanza di ricchi turisti. Una si vuole divertire, l’altra s’infatua di un maestro di ballo e il terzo s’innamora ma non è ricambiato.

No One’s With The Calves

È estate nel Meclemburgo, in Germania, cinque case, una fermata dell›autobus, qualche mucca e una distesa di campi. Christin vive nella fattoria del suo vecchio amico Jan. Gli anni della post-riunificazione che hanno definito la sua infanzia sono ormai lontani. Sembra tutto tranquillo fino all’arrivo di Klaus, 46 anni, ingegnere specializzato in energia eolica…

Fishbone

La tranquillità di un campeggio vicino al Mar Nero viene sconvolta il giorno in cui il gestore Ivo, scopre un delfino morto sulla spiaggia. Si accorge dei segni di proiettile sull’animale e decide di allertare le autorità che, tuttavia, non possono – o non vogliono – occuparsi della faccenda. Presto, anche gli altri clienti del campeggio si troveranno, in un modo o nell’altro, coinvolti nel caso.

Nato su iniziativa della Fondazione ArteKino, il festival beneficia della sezione MEDIA del programma Europa Creativa, del patrocinio di CHANEL e della casa d’arte GOOSSENS, che ha creato i trofei del Premio del Pubblico Europeo e del Premio della Giuria Giovani.

