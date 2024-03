Settimana dopo settimana, Deadpool & Wolverine sta conquistando sempre più interesse da parte del pubblico di tutto il mondo. Questo non solo perché si tratta dell’unico film targato Marvel Studios in uscita nel 2024, ma proprio per l’incredibile fascino che il Mercenario Chiacchierone continua a dimostrare attraverso qualsiasi linguaggio. Che si tratti di fumetti, film o videogiochi, infatti, Deadpool rimane un personaggio in grado di calamitare l’attenzione. Un personaggio in grado di divertire, far riflettere e forte di un carisma differente da tutti gli altri eroi Marvel o DC.

In attesa di sapere qualcosa in più sul terzo film con protagonista Wade Wilson, abbiamo quindi deciso di dare uno sguardo al passato. Più precisamente, abbiamo deciso di ricordare ai nostri lettori dell’esistenza di un videogioco dedicato proprio a Deadpool, con tanto di partecipazione straordinaria del buon Wolverine. Sono passati ormai undici anni dalla release di questo titolo, sviluppato da High Moon Studios e pubblicato da Activision su PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Nonostante un breve ritorno di fiamma nel 2015, quando il gioco venne pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One, “Deadpool” è lentamente finito nel dimenticatoio. Un allontanamento dalle scene che, purtroppo, rischia ormai di essere definitivo.

Nel 2017, infatti, Activision ha perso i diritti su tutti i giochi con protagonisti i personaggi Marvel. Di conseguenza, il titolo del Mercenario Chiacchierone è stato rimosso da tutti i negozi digitali, sparendo anche nella sua versione fisica. Un vero peccato, visto che si sta parlando di un titolo tanto imperfetto, quanto divertente da giocare. Volete sapere perché dovreste tuffarvi nel primo mercatino dell’usato della vostra zona per tentare di recuperare questo gioco? Ve lo diciamo noi.

UN’AVVENTURA DANNATAMENTE DIVERTENTE

Il motivo principale per il quale recuperare questa chicca è senza dubbio la trama o, per essere più precisi, i dialoghi che ci accompagnano durante l’intera avventura. Nel suo primo gioco da protagonista, infatti, Deadpool riceve una chiamata direttamente da Peter Della Penna, produttore di High Moon Studios. Il motivo? Il videogioco con protagonista sé stesso proposto dal Mercenario Chiacchierone non è stato approvato dalla software house. Ovviamente basta una “semplice” minaccia di morte per far cambiare idea all’azienda americana, che si imbarca quindi in questa folle esperienza. Deadpool, però, decide di agire in prima persona, dando fisicamente vita alla sua prima avventura videoludica. Il tutto mentre il malvagio Sinistro tenta di conquistare il mondo, come il più classico dei villain affamati di potere.

L’idea di base è semplicemente geniale. La metanarrativa tanto cara al personaggio Marvel, infatti, è alla base del racconto. Un racconto scritto nientemeno che da Daniel Way, uno dei principali sceneggiatori delle storie a fumetti di Deadpool. Il risultato è un continuo accavallamento di gag, alcune più riuscite di altre, ma tutte assolutamente divertenti. Non mancano ovviamente riferimenti ad altri personaggi della Casa delle Idee, scene violente e battute sessualmente esplicite, in perfetto contrasto con la maggior parte delle produzioni moderne. È proprio per questo spirito folle che avvolge qualsiasi cosa che quest’opera merita di essere giocata. Un titolo che tutti i fan della Marvel dovrebbero provare almeno una volta e dalla durata lontana dai giganteschi open world che ora popolano il mercato. Un passatempo perfetto per un weekend in compagnia del Mercenario Chiacchierone.

NON SARÀ PERFETTO, MA FUNZIONA

Quando Deadpool uscì nel 2013, la critica si divise in due. Da un lato coloro che ne esaltarono la narrativa e i dialoghi, dall’altro coloro che ritenevano il gameplay troppo grezzo per rimanerne entusiasti. La verità, però, è che il titolo di High Moon Studios è un’opera discreta, con qualche buona idea e con un combat system tanto semplice quanto funzionale. Stiamo parlando, infatti, di un action in stile Devil May Cry, ma senza tutta quell’attenzione per lo stile e le combo. Il nostro protagonista ha a disposizione diverse armi bianche e bocche da fuoco con le quali massacrare decine di avversari, con tanto di meccaniche stealth per ucciderli “senza fare rumore”. Come già accennato, queste meccaniche sono però spesso rozze e lontane dagli standard che ci offre il mercato. Poco importa, comunque, perché è proprio Deadpool a ricordarci che alcune scelte di design sono state fatte per ridurre il budget del videogioco, che rischia di diventare un peso per la software house.

In ogni caso, “Deadpool” presenta alcune sezioni che fondono narrativa e gameplay con estrema intelligenza. Momenti sempre veicolati alla comicità del personaggio, che si trova quindi in situazioni “imbarazzanti” o assurde, come dover prendere a schiaffi il buon Wolverine per farlo riprendere da uno svenimento inatteso. Nelle sue sette ore di durata, il gioco offre costantemente spunti narrativi, battute e combattimenti frenetici. Un mix assolutamente divertente che speriamo possa coinvolgervi almeno la metà di quanto ha coinvolto noi. Ma fate attenzione: se volete recuperare il gioco dovete darvi da fare subito, cercando sui siti dell’usato o sui negozi specializzati. Le copie fisiche non verranno più rimpolpate con nuove stampe, mentre sugli store digitali il titolo è ormai scomparso da anni. Un vero peccato, visto il potenziale di vendita in questo 2024 dove Deadpool è l’eroe chiamato a salvare il Marvel Cinematic Universe dal tracollo.

E voi che cosa ne pensate? Avete già giocato a Deadpool? Nel caso non lo abbiate fatto e siate interessati a scoprire questa chicca, vi ricordiamo che lo stiamo giocando ogni venerdì sul canale Twitch di BadTasteItalia!

