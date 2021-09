è arrivato al cinema da pochi giorni e ha avuto un ruolo molto importante nel panorama cinematografico mondiale per i Marvel Studios alla luce dell’addio alla distribuzione ibrida in streaming e in sala.

È di poche ore fa la notizia che dopo l’ottimo esordio al botteghino del film con Simu Liu, la Disney ha deciso ufficialmente di riservare una finestra di distribuzione esclusiva per il cinema a tutti i suoi film fino alla fine dell’anno. Una decisione che riguarda uno dei film più attesi in assoluto, Eternals, che sarà il prossimo progetto Marvel dopo What If, ancora in corso su Disney+.

Ecco allora una ricapitolazione di tutti i progetti attualmente nel cantiere della Casa delle Idee.

Eternals – 5 novembre

Non mancano neanche due mesi all’arrivo degli Eterni sul grande schermo. Il film, a causa degli slittamenti dovuti all’emergenza Covid-19, è pronto già da molti mesi. Curiosità a mille per l’ultima fatica del premio Oscar Chloe Zhao, il primo blockbuster per la regista di Nomadland.

Hawkeye – 24 novembre 2021

Finita Loki, quella di Hawkeye sarà la prossima serie Marvel live-action a tornare su Disney+. Le riprese aggiuntive sono in corso a Toronto, dal set sono arrivate un mucchio di immagini e in estate è stata diffusa la prima foto. Manca solo il trailer. Il progetto è stato definito “immerso nell’atmosfera natalizia” e considerato che andrà in onda per tutto il mese di dicembre, la definizione sembra calzante.

Spider-Man: No Way Home – 17 dicembre 2021

Non è esattamente un progetto Marvel Studios, ma trattandosi di una collaborazione con la Sony, Spider-Man: No Way Home è a tutti gli effetti il film Marvel più atteso dell’anno a giudicare dalle reazioni al primo trailer. Le riprese aggiuntive hanno già avuto luogo ad agosto, perciò manca solamente l’ultima parte di post-produzione in vista dell’uscita prevista per dicembre.

Ms Marvel – 2021/2?

Era stata annunciata come una serie del 2021, ma visto che Hawkeye terminerà il 29 dicembre e alla luce di assenza di annunci, sembra proprio che per vedere la serie di Ms. Marvel dovremo attendere il 2022.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 23 marzo 2022

C’è il più stretto riserbo sulla lavorazione: non sono trapelate foto o video dal set significative né scatti dal dietro le quinte. Le riprese aggiuntive sono in corso (Elizabeth Olsen ha già finito) e intanto la curiosità aumenta dopo dichiarazioni sempre più elettrizzanti (Benedict Cumberbatch ha di recente definito il progetto “più ambizioso” di No Way Home).

Moon Knight – 2022

Le riprese si sono svolte a Budapest, abbiamo visto dei video dai dietro le quinte e forse un potenziale primo sguardo al costume del protagonista. Nel cast della serie Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy, Dina Shihabi, Alexander Cobb, Gaspard Ulliel, Loic Mabanza.

Thor: Love and Thunder – 4 maggio 2022

Il progetto è già stato definito ancora più folle di Thor: Ragnarok, ancora più comico ed esilarante, ma anche drammatico. Le riprese sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia e terminate a giugno, per la regia di Taika Waititi. Dopo la fine delle riprese principali, Christian Bale è stato avvisato ad agosto nei panni di Gorr. Uno degli aspetti più interessanti della lavorazione è che il film è stato girato utilizzando anche la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian.

She-Hulk – 2022

Le riprese di She-Hulk sono finite ad agosto, perciò si tratta di un’altra serie Disney+ già in fase di post-produzione in vista dell’uscita nel 2022. La serie non solo ci proporrà una nuova supereroina, Tatiana Maslany che interpreta la protagonista Jennifer Walters, ma mostrerà due volti storici Marvel: Mark Ruffalo, che interpreterà nuovamente Bruce Banner/Hulk, e Tim Roth nel ruolo di Emil Blonsky/Abominio, interpretato nel film distribuito nelle sale nel 2008 e tornato per un cammeo in Shang-Chi.

Black Panther: Wakanda Forever – 8 luglio 2022

Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever sono in corso at Atlanta, in Georgia. Abbiamo già visto i primi scatti dal set con Danai Gurira (Okoye) e Letitia Wright (Shuri), ma soprattutto con Dominique Thorne, che debutterà nei panni di Riri Williams, ovvero Ironheart, proprio in questo sequel diretto da Ryan Coogler. Prossimamente, poi, avrà una serie tutta sua.

The Marvels – 11 novembre 2022

Le riprese di The Marvels, sequel di Captain Marvel, sono partite a Londra poche settimane fa. Questa volta troveremo Carol Danvers (Brie Larson) accompagnata da Iman Vellani, che farà il suo debutto sul piccolo schermo nella serie di Ms. Marvel su Disney+. Nel cast ci sarà anche Teyonah Parris, nei panni di Monica Rambeau. Monica compariva già nel primo film, ambientato negli anni novanta, era la figlia di Maria (Lashana Lynch) ed era interpretata da una bambina: Akira Akbar. Parris ha interpretato una Monica adulta nella serie WandaVision, arrivato il 15 gennaio 2021 su Disney+. Nel cast troveremo Samuel L. Jackson, che ha già iniziato a girare le sue scene in vista della sua apparizione in Secret Invasion.

Secret Invasion – 2022

L’ufficialità non c’è ancora, ma sembra proprio che le riprese di Secret Invasion siano partite in segreto a Londra. La storia avrà per protagonisti Nick Fury e Talos, nuovamente con i volti di Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn. Accanto a loro, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Christopher McDonald e Killian Scott.

La serie evento a fumetti fa i conti con una fazione di Skrull infiltrata sulla Terra da anni.

Visto che la produzione si sta tenendo a Londra in contemporanea con The Marvels, non ci sorprenderebbe se i due progetti finissero per essere estremamente collegati.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 17 febbraio 2023

Anche in questo caso si tratta di un progetto in fase di riprese a Londra. Di ritorno tutto il cast dei primi due film anche se questa volta con Kathryn Newton nei panni di Cassie Lang. Anche il film di Peyton Reed, dopo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, impiegherà Stagecraft. Entrambi i registi hanno potuto conoscere la tecnologia proprio sul set della serie di Star Wars per Disney+.

Nel film troveremo Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore dopo un’apparizione nella serie di Loki.

Guardiani della Galassia Vol. 3 – 5 maggio 2023

Il film chiuderà la trilogia di James Gunn di Guardiani della Galassia. Attori come Dave Bautista hanno già chiarito che il film rappresenterà l’addio formale all’Universo Cinematografico Marvel. Durante le riprese del terzo film, che partiranno a novembre e termineranno a maggio, verrà girato anche uno Speciale di Natale scritto e diretto da James Gunn, che verrà proposto su Disney+ a Natale 2022.

In programma

Armor Wars con Don Cheadle (serie)

con Don Cheadle (serie) Ironheart con Dominique Thorne (serie)

con Dominique Thorne (serie) I Fantastici 4 con Jon Watts alla regia (film)

con Jon Watts alla regia (film) Blade (film) – Le riprese partiranno nel 2022

(film) – Le riprese partiranno nel 2022 Deadpool 3 (film) – Le riprese potrebbero partire nel 2022

(film) – Le riprese potrebbero partire nel 2022 Captain America 4 con Anthony Mackie (film) – L’attore ha da poco siglato il contratto.

con Anthony Mackie (film) – L’attore ha da poco siglato il contratto. Wakanda con Danai Gurira (serie)

Date già fissate

I Marvel Studios come da tradizione si sono portati avanti e hanno già fissato le date di tutti i prossimi film.

28 luglio 2023

6 ottobre 2023

10 novembre 2023

16 febbraio 2024

3 maggio 2024

26 luglio 2024

8 novembre 2024

Cosa ne pensate? Qual è il progetto che attendete di più?