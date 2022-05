Si è tenuta ieri sera la 67 esima edizione dei Premi David di Donatello , assegnati dall’Accademia del Cinema Italiano ai migliori film del 2021. Le pellicole premiate sono uscite in sala e ora sono disponibili, per la maggior parte, in streaming sulle piattaforme oppure a noleggio o per l’acquisto in digitale. Ecco quindi che abbiamo compilato una lista dettagliata su dove trovare questi film, nel caso voleste recuperarli!

Il film ha vinto sei David di Donatello ed è uscito al cinema a novembre, incassando quasi 2.7 milioni di euro. È da poco disponibile su Prime Video, oltre che incluso nell’abbonamento a Sky e in streaming su Now. È anche disponibile per l’acquisto e il noleggio in digitale sulle principali piattaforme.

La pellicola di Paolo Sorrentino ha vinto cinque David di Donatello, tra cui miglior film e miglior regia, e come noto dopo essere stata distribuita in un numero limitato di cinema a dicembre è uscita in esclusiva in streaming su Netflix, dove è tuttora disponibile.

Il film di Mario Martone dopo essere uscito al cinema in occasione del lancio al Festival di Venezia (quando ha incassato circa un milione e mezzo di euro) è disponibile incluso nell’abbonamento Sky e in streaming su Now. È anche disponibile per l’acquisto e il noleggio in digitale sulle principali piattaforme.

La pellicola di Leonardo di Costanzo, vincitore di due David di Donatello, è uscito al cinema dove ha incassato quasi 800 mila euro. Al momento è disponibile su Prime Video, e incluso nell’abbonamento Sky e in streaming su Now. È anche disponibile per l’acquisto e il noleggio in digitale sulle principali piattaforme.

Uscito al cinema a dicembre, ha incassato 2.8 milioni di euro. Il film, vincitore di un David di Donatello, è ora disponibile nell’abbonamento Sky e in streaming su Now, e per l’acquisto e il noleggio in digitale sulle principali piattaforme.

La pellicola di Jonas Carpignano è uscita al cinema dove ha raccolto circa 140 mila euro. Vincitrice di un David di Donatello, è ora disponibile in streaming su Now, e per l’acquisto e il noleggio in digitale sulle principali piattaforme.

Il film vincitore di un David di Donatello ha raccolto circa 93 mila euro al cinema, ora è disponibile in streaming su Rai Play e per l’acquisto e il noleggio in digitale sulle principali piattaforme.

Il documentario di Giuseppe Tornatore ha vinto un David di Donatello: uscito al cinema a febbraio, ha incassato 2.5 milioni di euro. Non è ancora disponibile in digitale o in streaming.

Uscito al cinema, il film ha incassato 560 mila euro. Non è disponibile in streaming su abbonamento, ma è disponibile per l’acquisto e il noleggio in digitale sulle principali piattaforme. Dal 19 giugno sarà incluso nell’abbonamento Sky e in streaming su Now.

Il film vincitore di un David di Donatello ha incassato circa 150 mila euro al cinema. Non è ancora disponibile in digitale o in streaming.

La pellicola vincitrice del David come miglior film internazionale ha incassato 1.6 milioni di euro al cinema. Al momento non è disponibile in streaming su abbonamento ma è disponibile per l’acquisto e il noleggio in digitale sulle principali piattaforme.

Me contro te – Persi nel tempo

Il film vincitore del David dello Spettatore ha incassato 3.5 milioni di euro al cinema, al momento non è disponibile in streaming su abbonamento ma è disponibile per l’acquisto e il noleggio in digitale sulle principali piattaforme. Dal 7 maggio sarà incluso nell’abbonamento Sky e in streaming su Now.