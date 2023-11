Dopo un restauro finanziato da Netflix e durato 3 anni, l’Egyptian Theatre ha riaperto le sue porte al pubblico il 9 novembre 2023. Diventato uno dei simboli della storia del cinema sin da quando è stato inaugurato 18 ottobre del 1922, durante l’era del cinema muto, l’Egytpian Theatre è stato il luogo in cui si è svolta la prima premiere di un film e dove il red carpet è stato inventato.

Questo iconico teatro fu voluto e creato nel 1920 dal leggendario imprenditore, attore e uomo di spettacolo statunitense Sid Grauman e dall’immobiliarista Charles E. Toberman, che avevano intuito il potenziale di una sala cinematografica lungo l’Hollywood Boulevard a Hollywood. Per il progetto si ispirarono fortemente alla scoperta della tomba del re Tutankhamon in Egitto e decisero che il teatro sarebbe stato simile a un antico palazzo egizio.

La sala fu completata nel 1922 e il primo film ad essere proiettato in anteprima il 18 ottobre dello stesso anno fu Robin Hood, con il leggendario Douglas Fairbanks. Cinque anni dopo e sempre lungo l’Hollywood Boulevard, nel 1927, Sid Grauman inaugurò un altro luogo simbolo della storia del cinema hollywoodiano, ovvero il Chinese Theatre.

Chiuso nel 1992 e caduto in rovina, l’Egyptian Theatre fu venduto all’American Cinematheque di Sydney Pollack nel 1996 per la cifra simbolica di 1 dollaro, con la clausola che l’edificio storico venisse restaurato e riportato alla sua originale grandezza e riaperto come cinema. La Cinematheque si impegnò a raccogliere i fondi per pagare il restauro e a utilizzare il teatro rinnovato come sede per la proiezione pubblica di film. L’Egyptian riaprì al pubblico il 4 dicembre 1998, dopo una ristrutturazione da 12,8 milioni di dollari.

Oltre a Robin Hood, l’Egyptian è stato il luogo di altre importanti anteprime dell’era del muto tra cui: I dieci comandamenti (1923) di Cecil B. DeMille, La febbre dell’oro (1925) di Charlie Chaplin, Don Juan (1926) con John Barrymore e Mary Astor e Il cantante di jazz (1927). Negli anni Cinquanta iniziò a proiettare film d’autore e a ospitare eventi speciali, diventando un luogo di ritrovo per i cinefili.

Il giorno dell’inaugurazione l’Egyptian Theatre ha ospitato la premiere di The Killer di David Fincher e la proiezione del documentario Temple of Film: 100 Years of the Egyptian Theatre, film che contiene interviste a Rian Johnson, Guillermo del Toro, Lynette Howell Taylor, Autumn Durald Arkapaw e all’architetto del restauro del teatro, Peyton Hall.

Secondo gli accordi, Netflix gestirà la programmazione della sala dal lunedì al giovedì con impegni teatrali, retrospettive, proiezioni speciali ed eventi. L’American Cinematheque continuerà a programmare in modo indipendente il venerdì, il sabato e la domenica.

“L’Egyptian Theater è importante per la storia di Hollywood tanto quanto lo è l’Hollywood Sign”, ha affermato Ted Sarandos, co-CEO di Netflix. “Il fatto di aver restaurato questo punto di riferimento per la comunità dell’intrattenimento, per la città di Los Angeles e aver garantito che questo cinema, che è stato lì per 100 anni e sarà lì per altri 100 anni, mi rende incredibilmente orgoglioso e mi emoziona che sia stata Netflix ad aver reso possibile tutto questo”.

Cr. Yoshihiro Makino/Netflix © 2023

Noi di Badtaste.it siamo stati invitati da Netflix a partecipare a un tour dedicato alla stampa e abbiamo avuto la possibilità di vedere l’Egyptian Theatre prima dell’apertura ufficiale. Per i vertici della piattaforma l’obiettivo era quello di mantenere il valore architettonico e storico del teatro, rendendo l’aspetto del teatro più simile al progetto originale del 1922.

Che cosa è rimasto ed è stato restaurato:

Il restauro del soffitto decorativo dell’auditorium e dello scarabeo egizio sul proscenio

Cr. Yoshihiro Makino/Netflix © 2023

Riparazione e reinstallazione della storica insegna verticale al neon “Egyptian”. Photo Credit: Kevin Estrada/NETFLIX

Restauro dei soffitti storici e delle pareti perimetrali interne del teatro principale.

Cr. Yoshihiro Makino/Netflix © 2023

Riapertura del piazzale, un grande spazio per le prime e il tappeto rosso.

Ritocco dei geroglifici e delle opere d’arte egiziane originali del 1922, in base alla documentazione d’archivio disponibile

Riparazione delle porte originali in legno, che non portano da nessuna parte sulla parete est del piazzale di fronte al portico.

Che cosa è cambiato

La balconata e il secondo teatro sono stati rimossi per recuperare l’impronta del 1922, riportando l’edificio a un unico grande teatro, ora con 516 posti a sedere. Cr. Kevin Estrada/Netflix © 2023

Sono stati apportati miglioramenti all’infrastruttura dell’edificio per soddisfare i moderni requisiti di sicurezza e di codice.

Oltre a tecnologie e sistemi audiovisivi all’avanguardia, tra cui l’audio Dolby Atmos, l’Egyptian Theatre è ora uno dei cinque cinema negli Stati Uniti in grado di proiettare pellicole in nitrato da 35 mm, la pellicola utilizzata dal 1889 fino agli anni Cinquanta.

