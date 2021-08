Quando nel 2001 uscì al cinema Fast and Furious, e milioni di persone impazzirono per questo film tamarrissimo ambientato nel mondo delle corse illegali, in pochi si sarebbero aspettati che quello che sembrava un ottimo prodotto di intrattenimento si sarebbe trasformato in uno dei franchise più duraturi e redditizi della storia del cinema. Un’altra cosa che non ci saremmo aspettati è che quella che all’inizio sembrava essere una saga che parlava di macchine, crimini, inseguimenti, esplosioni e belle donne poco vestite sarebbe negli anni cambiata, avrebbe abbandonato certi eccessi per abbracciarne altri, e soprattutto avrebbe messo gradualmente da parte quelli che sembravano i suoi ingredienti fondamentali in favore di altri. Il più importante dei quali è uno solo, e se conoscete Dom Toretto non avete bisogno che vi diciamo quale.

La famiglia, anzi la Famiglia, è diventata la parola chiave per definire Fast & Furious. Non si tratta ovviamente della c.d. “famiglia tradizionale”, e non ha nulla a che fare con legami di sangue o parentele: la Famiglia secondo Vin Diesel è un’entità astratta che riunisce persone anche molto diverse che sono tenute insieme dall’affetto e dalla stima reciproche, dal rispetto, dalla fiducia e anche da una costante sensazione di “noi contro il mondo” che le porta a riunirsi e tornare in azione appena ce n’è la possibilità perché, nonostante tutti i discorsi sul ritirarsi e godersi la vita e i soldi, non c’è nulla di meglio nella vita che tornare a correre in macchina con la tua Famiglia.

Nata da un nucleo relativamente ridotto di amici e colleghi, nel corso degli anni e dei film la Famiglia di Fast & Furious si è allargata, ha accolto nuovi membri, ne ha fatti fuori altrettanti, il tutto sempre nel nome di Dominic Doretto. In attesa dell’uscita del nono capitolo principale della saga, abbiamo pensato di fare una cosa che Vin Diesel non apprezzerebbe: mettere in ordine di gradimento dal peggiore al migliore tutti i membri della sua Famiglia. Lui ci risponderebbe che non ha senso perché dentro la Famiglia siamo tutti uguali e tutti indispensabili, per cui confidiamo che non legga mai questo pezzo, o che se lo dovesse leggere non trovi mai il nostro indirizzo di casa.

11) Sean Boswell (Lucas Black)

Comparso un po’ a caso nell’unico capitolo della saga principale dove il protagonista non è Vin Diesel (Tokyo Drift), il povero Sean ha dovuto fin da subito confrontarsi con l’ombra del suo illustre patriarca, e con una certa mancanza di carisma che lo affligge. Il suo ruolo nella Famiglia è sempre stato secondario, e legato soprattutto al suo passato e al suo rapporto con un altro membro decisamente più importante, tanto è vero che dopo TD lo si è rivisto (per ora) solo in un cameo in Fast & Furious 7.

10) Tego e Rico (Tego Calderon e Don Omar)

Il fatto che vengano fin da subito presentati in coppia come un’entità unica fa capire che i poveri Tego e Rico non hanno mai avuto grandi speranze di venire promossi tra i membri più in vista della Famiglia. Sono comunque riusciti, dopo avere debuttato nel corto Los Bandoleros ed essere comparsi in Fast & Furious – Solo parti originali, a farsi richiamare anche per Fast & Furious 5.

9) Elena Neves (Elsa Pataky)

Potrebbe farvi strano trovare così in basso un personaggio che è stata per tre film la partner di Dom Toretto e gli ha anche dato un figlio, ma la verità è che la povera Elsa Pataky è stata tirata a bordo nel momento peggiore, schiacciata dalla presenza di Dwayne Johnson e costretta a una morte ingloriosa.

8) Gisele Yashar

Gisele è il personaggio che ha dato la fama a Gal Gadot e l’ha catapultata sulla rampa di lancio verso Wonder Woman, ed è anche uno di quelli più longevi, almeno tra i trapassati. È anche però un personaggio definito principalmente dalla sua relazione con Han e dal fatto di essere di una bellezza inspiegabile, e poco altro. Mettiamola così: Fast & Furious ha sempre avuto donne forti in primo piano e donne belle sullo sfondo; Gisele è stata presa dallo sfondo e portata in primo piano senza venire particolarmente arricchita.

7) Luke Hobbs (Dwayne Johnson)

Da un lato Luke è uno dei personaggi che più hanno contribuito a dare a Fast & Furious la svolta che ha preso negli ultimi capitoli, diciamo dal quinto in avanti, nonché uno dei pochi in grado di tenere testa non solo a Dom Toretto ma anche Vin Diesel. Dall’altro lato della bilancia c’è il fatto che Dwayne Johnson è stato protagonista di una spiacevolissima faida con il capoFamiglia che è uscita dai confini dello schermo per tracimare sul set: non importa da che parte state, ne potevano fare a meno.

6) Tej Parker (Ludacris)

Insieme al prossimo della lista, che potrebbe stare tranquillamente qui al suo posto, Tej è ormai un fedelissimo che si accontenta del suo ruolo di spalla vagamente comica e di duettare con il suo sodale. La sua presenza ci permette di citare anche un altro membro della Famiglia che non è riuscita a passare le selezioni e a venire inclusa: Ramsey, interpretata da Nathalie Emmanuel, che per ora è comparsa nei capitoli 7 e 8 con il ruolo di diventare oggetto della contendere tra Tej e Roman. Non il massimo in termini di scrittura, ma il fatto che tornerà per il nono capitolo ci fa sperare in qualche passo avanti (nel caso cambieremo la classifica aggiungendola nella posizione più consona).

5) Roman Pearce (Tyrese Gibson)

Perché Roman al quinto posto e Tej al sesto, e non viceversa? Perché Roman è un amico d’infanzia di Brian O’Conner, e dunque ha accumulato più punti sulla sua Tessera Famiglia.

4) Han Lue (Sung Kang)

Comparso per la prima volta nel già citato Tokyo Drift, Han si è meritato, a differenza di Sean, una promozione a tutti gli effetti: un posto fisso nel cast principale, una storia d’amore con Gal Gadot, e soprattutto un ruolo centrale in uno degli eventi che si riveleranno più decisivi della storia dell’intero franchise, cioè la sua morte-non-morte per mano di Deckard Shaw.

3) Letty Ortiz (Michelle Rodriguez)

L’unico vero grande amore di Dom Toretto, con buona pace di Elena Neves, e il membro della Famiglia che ha partecipato a più capitoli di Fast & Furious con l’ovvia eccezione di Vin Diesel. Questo basterebbe a catapultarla al primo posto, che le sfugge per due motivi: innanzitutto perché nel quarto capitolo fa l’errore di morire (ma niente paura, è una condizione passeggera), e soprattutto nel sesto si ripresenta affetta da uno dei plot device peggiori della storia del cinema, l’amnesia selettiva a uso narrativo.

2) Mia Toretto (Jordana Brewster)

La povera Mia è una delle migliori guidatrici in circolazione e sarebbe un membro perfetto di ogni banda capitanata dal fratello. Purtroppo il suo ruolo nella Famiglia è matronale, per cui viene quasi immediatamente tolta dall’azione e trasformata in mamma amorevole e presenza costante che essuda saggezza e che ciononostante deve spesso venire protetta dalle male intenzioni dei villain di turno. È un destino ingrato per un personaggio che non avrebbe nulla da invidiare al fratello, e che vogliamo premiare per il suo sacrificio con questo secondo posto.

1) Brian O’Conner (Paul Walker)

Scontato e inevitabile: Brian O’Conner è un archetipo su due gambe, la dimostrazione di come nasce la Famiglia e di come certi legami siano più forti di tutto, anche quando ci si trova su due lati opposti di un’ideale barricata. Ci pensate mai che Paul Walker è stato il primo protagonista di Fast & Furious, in un film nel quale Vin Diesel era più vicino al ruolo di villain? Il fatto che alla fine del primo capitolo i due abbiano superato ogni differenza nel nome dei valori che abbiamo illustrato all’inizio (stima, rispetto, fiducia et cetera), e che quello che nasceva come film poliziesco finisca per diventare la storia di una bella amicizia, è la prima vera testimonianza del concetto di Famiglia in Fast & Furious. In altre parole, niente Brian, niente Famiglia.

0) Dom Toretto (Vin Diesel)

Fuori classifica: Dom Toretto non è un membro della Famiglia, lui È la Famiglia.