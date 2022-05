Jurassic World – Il dominio esce in sala il 2 giugno: i film da vedere prima del kolossal

Manca sempre meno all’uscita al cinema di Jurassic World – Il dominio, e non sappiamo come stiate vivendo voi l’attesa ma noi non stiamo più nella pelle. È un altro film con Jurassic nel titolo! C’è il grande ritorno di Sam Neill e Laura Dern! Promette di contenere più dinosauri di quelli che il nostro cuore sia in grado di reggere! Esce nel giorno della festa della Repubblica, che è un’informazione neutra ma che ci mette comunque di buon umore visto che parliamo di Jurassic World! Ma soprattutto Il dominio ci ha promesso, a partire da questo corto, qualcosa di nuovo (per il franchise) e bellissimo: un film nel quale i dinosauri non sono più intrappolati in un parco o in grosse gabbie nei sotterranei di una villa, ma sono finalmente liberi di dominare la Terra come è loro ben nota caratteristica.

Se siete arrivati alla fine Jurassic World – Il regno distrutto senza farvi cogliere dalla disperazione, ricorderete che tutti i dinosauri recuperati da Isla Nublar, più una serie di nuove specie create per l’occasione, scappavano dalle loro gabbie e cominciavano a spargersi in giro per il mondo, scrivendo così senza alcuna fatica la sinossi del terzo capitolo. C’è questa importante intervista a Colin Trevorrow che risale al 2022 e nella quale il mastermind della saga spiega che cosa dobbiamo aspettarci dal film: niente dinosauri che distruggono città, piuttosto una storia di natura selvaggia e luoghi desolati nei quali si aggirano i dinosauri, che hanno ripreso possesso del loro ambiente naturale. Partendo da questa considerazione abbiamo stilato una lista di 9 film (+1) da guardare per una perfetta maratona pre-visione di Jurassic World – Il dominio.

A Quiet Place

Gli alieni sono atterrati sulla Terra. Non ci vedono, ma ci sentono alla perfezione e sono predatori ferocissimi: nel giro di poco tempo prendono possesso del pianeta e costringono gli umani sopravvissuti a reinventarsi un’esistenza in un mondo dominato da una specie superiore, o quantomeno più pericolosa. Prendete questo presupposto, sostituite gli alieni con i dinosauri e avrete Jurassic World – Il dominio, o quasi. Ovviamente saltatelo se da questa lista cercate la spettacolarità tipica del franchise creato da Steven Spielberg: A Quiet Place è un horror che si nutre soprattutto di vuoti e assenze.

Avatar

Un mondo nuovo, diverso e alieno, popolato di creature sconosciute, nel quale l’uomo è solo un ospite, e spesso sgradito. Non solo: sia nel franchise giurassico sia nel film (imminente franchise) di James Cameron, a dare il via alle vicende è la scienza fuori controllo, che sacrifica i suoi valori nel nome del profitto e dello sfruttamento economico.

Doomsday

È innegabile che Jurassic World – Il dominio abbia una certa aria da post-apocalisse, ed era quindi impossibile stilare questa lista senza inserirci in qualche modo Mad Max. Invece di segnalare l’originale, però, abbiamo scelto di puntare su questo suo quasi-clone relativamente misconosciuto diretto da Neil Marshall, che dopo essersi fatto notare con un paio di horror a basso budget (tra cui il capolavoro The Descent) tenta la strada della locura e immagina una Scozia post-apocalittica nella quale il retrofuturismo a vapore di Mad Max incontra, tra le altre cose, il Medioevo. Mancano solo i dinosauri, appunto.

Godzilla vs. Kong

Colin Trevorrow dice che i dinosauri di Il dominio non distruggeranno le città perché sarebbe troppo facile? E allora noi gli facciamo un dispetto e segnaliamo un film che parla SOLO di grossi mostri che distruggono città. In teoria parlerebbe anche di altro (così a memoria c’entrano, tra le altre cose, una bambina che comunica telepaticamente con Kong e Millie Bobby Brown), ma parliamoci chiaramente: nessuna persona al mondo ha visto Godzilla vs. Kong per godersi la trama. In più, la terra cava popolata da dinosauri dove Kong viene in possesso della sua arma finale assomiglia un po’ al mondo che ci aspettiamo di vedere in Il dominio.

Love and Monsters

La scelta più facile di tutto il lotto: il recente film di Netflix è letteralmente Jurassic World – Il dominio se al posto dei dinosauri ci fossero mostri di altro tipo. Che peraltro non sono alieni ma normali specie terrestri che subiscono mutazioni: la genetica e il suo uso e abuso è da sempre uno dei capisaldi del franchise giurassico, e l’unica differenza è che in Love & Monsters è il caso a creare problemi, non uno o più scienziati pazzi.

Monsters

Il debutto di Gareth Edwards è un film purtroppo dimenticatissimo (al momento lo trovate su Prime Video) che però racconta una storia non dissimile da quella di Jurassic World – Il dominio. E cioè: come reagiremmo noi umani se il nostro habitat naturale, sul quale eravamo convinti di avere pieno controllo, diventasse invece il dominio di un’altra specie? Nel caso di Monsters non si tratta di dinosauri ma di alieni, che però non sono i classici invasori che hanno puntato alla Terra per sottrarle le sue risorse naturali, ma dei normalissimi animaloni di origine extraterrestre che hanno trovato un habitat adatto, e vogliono solo farsi i fatti propri.

Predator

“Il mondo che vorrei creare per Jurassic World – Il dominio è uno dove è possibile che un dinosauro ti attraversi la strada mentre stai guidando per una stradina nebbiosa, o invada il tuo campeggio in cerca di cibo. […] Noi cacciamo gli animali, li alleviamo, invadiamo il loro territorio e paghiamo il prezzo, ma non facciamo loro la guerra, altrimenti l’avremmo persa molto tempo fa”. Parole di Colin Trevorrow, che si possono in qualche modo applicare anche a Predator – in particolare la parte sulla creatura feroce che ti attacca dalla nebbia, e quella dove se invadiamo il suo territorio ne paghiamo le conseguenze, poco importa che “il suo territorio” sarebbe in teoria casa nostra.

Re della terra selvaggia

Ci piace immaginare Re della terra selvaggia come un Jurassic World – Il dominio nel quale a dominare la Terra ci sono grossi mammiferi al posto di grossi rettili. Lo straordinario film di Benh Zeitlin racconta in realtà una post-apocalisse completamente diversa, quella climatica, nella quale l’uomo deve adattarsi a convivere non con i dinosauri e altre creature ferocemente carnivore ma con l’acqua alta, le alluvioni, le piogge torrenziali. Ma quando si parla di fine del mondo non ci è concesso fare troppo gli schizzinosi.

The Mist

Torniamo ancora una volta al dinosauro che ti attacca mentre stai guidando nella nebbia. E se i mostri feroci fossero la nebbia, o meglio venissero prodotti da essa? D’accordo, è un collegamento un po’ pretestuoso, però ci ha permesso di immaginare una versione di Jurassic World – Il dominio ambientata interamente dentro un supermercato assediato da dinosauri carnivori, e ora stiamo disperatamente cercando un contatto di Colin Trevorrow per proporgli il pitch – potete aiutarci?

+1: Cadillacs and Dinosaurs

Dite quello che volete ma “mondo circa post-apocalittico nel quale i nostri eroi combattono contro i dinosauri che dominano la Terra dopo essere stati riportati in vita da uno scienziato pazzo” non è la trama di Jurassic World – Il dominio, ma quella di Cadillacs and Dinosaurs, vecchio videogioco arcade che diede vita anche a una serie animata. Era scritta da Steven de Souza (quello che scrisse anche Commando e Die Hard, per capirci), durò solo una stagione e qui potete vedere il primo episodio:

Jurassic World – Il dominio sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 2 giugno 2022. Trovate tutte le informazioni sul film diretto da Colin Trevorrow nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di questa lista dei film da vedere prima di Jurassic World: il dominio? Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

