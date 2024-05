Furiosa: A Mad Max Saga, pellicola diretta dal veterano George Miller e ambientata nel franchise ideato nell’ormai lontano 1979, è uscito finalmente al cinema. Soprattutto grazie a Mad Max: Fury Road, la saga ha saputo fare il grande salto, diventando un’opera mainstream amata da tutti coloro che da un film cercano una sola parola: azione. Questa volta, però, il protagonista non è Max, bensì una giovane Furiosa interpretata dalla bravissima Anya Taylor-Joy. Il personaggio è comparso anche nel già citato Fury Road, ma questa volta Miller ha deciso di esplorarne il passato, concentrandosi sugli avvenimenti che hanno portato l’eroina a maturare il proprio odio verso Immortan Joe.

Ammettiamolo: il fascino dell’inverso di Mad Max non è qualcosa che si prova nei confronti di tutte le saghe postapocalittiche. Il merito va senza dubbio alle scene d’azione magistralmente dirette e all’atmosfera grottesca che avvolge ogni elemento delle pellicole. Che si tratti di vestiti, personaggi o ambienti, il mondo creato da Miller è così sporco e brutale da lasciare incantati, impedendo allo spettatore di abbassare lo sguardo e di distrarsi da quanto accade su schermo. Una sensazione che troviamo spesso anche in un altro linguaggio: i videogiochi.

Cosa succede, quindi, se uniamo le due cose? Quali emozioni potrebbe trasmettere un videogioco di Mad Max? Fortunatamente non serve che sforziamo troppo la nostra mente. Nel 2015, infatti, Avalanche Studios ha dato vita a un videogioco intitolato semplicemente “Mad Max”. Un titolo che non deve essere dimenticato e che, come vedremo nel corso di questo articolo, ha tutte le carte in regola per diventare un “must play” per tutti coloro che stanno aspettando con trepidazione l’uscita di Furiosa: A Mad Max Saga.

NON AVRAI ALTRA AUTO AL DI FUORI DELL’INTERCEPTOR (O QUASI)

La trama del gioco vede Max scontrarsi con Scabrous Scrotus, uno dei figli di Immortan Joe. In seguito alla violenta lotta, il nostro protagonista riesce a salvarsi per il rotto della cuffia, perdendo però la sua amata auto “V8 Interceptor”. Ci penserà Chumbucket, un bizzarro meccanico, a dare a Max una mano, allestendo una nuova auto (la Magnum Opus) per permettergli di vendicarsi di Scabrous e di recuperare il proprio amato veicolo. Ha quindi inizio una vera e propria guerra tra le Piane del Silenzio. Una guerra dal finale incerto, ma costellata di violenza, esplosioni e rabbia.

Nonostante la confusione iniziale sulla canonicità degli eventi di Mad Max, con il passare del tempo è diventato tutto più chiaro. Il videogioco di Avalanche, infatti, si colloca prima degli avvenimenti visti in Fury Road. Affermazione inizialmente accennata dallo stesso George Miller, ma divenuta poi ufficiale nel dicembre del 2023, quando il critico cinematografico Drew McWeeny ha avuto l’opportunità di leggere lo script di Furiosa. Nello script, infatti, pare che ci siano evidenti richiami al titolo del 2015. Titolo che, a questo punto, fungerà da ponte tra l’ormai imminente nuova fatica di Miller e il suo precedente film. I fan della saga non devono quindi sottovalutare questa chicca. Un gioiellino che offre non solo una storia in linea con quanto visto nelle pellicole, ma anche un gameplay dannatamente solido.

A BORDO DELLA MAGNUM OPUS

Ammettiamolo: il mondo di Mad Max non è certo allegro o tranquillo. Eppure, come già accennato, emana un fascino morboso che ci invoglia a saperne di più. Un fascino che ci fa pensare a quanto potrebbe essere interessante mettersi alla guida di un’auto per sfrecciare nel deserto e scoprire luoghi misteriosi e storie assurde. La vera forza del videogioco sviluppato da Avalanche Studios sta proprio nel trasformare queste fantasie in realtà, permettendoci però di rimanere al sicuro nella nostra camera con un pad in mano.

In Mad Max potremo decidere se muoverci a piedi o a bordo della nostra fidata Magnum Opus, alternando combattimenti corpo a corpo a gare automobilistiche dall’alto tasso di adrenalina. Il risultato è un gioco che trasmette le medesime sensazioni delle varie pellicole, con una particolare strizzata d’occhio al Fury Road del 2015. Questo è evidente dalla presenza anche di eventi atmosferici come le tempeste di sabbia, che non solo virano i colori verso il rosso come nel film di Miller, ma che richiedono grande attenzione da parte del giocatore per evitare di morire senza nemmeno accorgersene.

A questo si aggiunge anche un ottimo sistema di potenziamento della propria auto, che è possibile modificare nella struttura, nelle armi/abilità e nell’estetica. Il videogioco di Mad Max ci permette di comprendere quanto l’auto sia un elemento necessario per sopravvivere nelle Piane del Silenzio. Un elemento che smette di essere un “semplice” oggetto, ma che diventa l’unico modo per rimanere in vita. Un’oasi di pace nel bel mezzo di un deserto di caos.

MAD MAX, UN VIDEOGIOCO DA NON SOTTOVALUTARE

Disponibile su PlayStation 4, Xbox e PC, Mad Max non sarà forse il gioco della vita, ma rimane un’opera imperdibile per tutti coloro che amano l’universo creato da George Miller. All’epoca la critica rimase piacevolmente stupita dal gioco, confermandone i pregi e affermando come si trattasse di un’opera priva dei problemi di molti tie-in. Problemi come un gameplay scadente e la totale assenza di carattere, due punti di certo non presenti nell’opera di Avalanche Studios. Se state aspettando con trepidazione Furiosa: A Mad Max Saga, il nostro consiglio è quello di ingannare l’attesa con questa avventura folle ed emozionante. Ormai la potete recuperare a un prezzo che va dai cinque ai venti euro. Un costo davvero irrisorio, soprattutto vista la cura riposta nel progetto da parte del team svedese.

