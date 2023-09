Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile è disponibile nei cinema italiani a partire dal 20 settembre, più di un mese dopo la release americana. Inutile dire che l’attesa è molta, dato che si sta parlando di un’opera tratta da uno dei franchise videoludici più celebri di sempre. Con grande maestria, le varie aziende che hanno prodotto questa pellicola hanno inoltre deciso di portare in scena la storia vera di Jann Mardenborough, pilota automobilistico forgiato proprio da quella GT Academy legata al mondo di Gran Turismo. Una mossa che rende il film diretto da Neill Blomkamp (District 9) molto interessante, distaccandolo da tutti gli altri adattamenti di videogiochi.

Nonostante questa evidente differenza, è però chiaro che il film punta non solo ad attirare nuovi spettatori al cinema, ma anche a conquistare tutte quelle migliaia (se non milioni) di giocatori amanti del brand. Dopotutto, come abbiamo già avuto occasione di scoprire insieme, Gran Turismo è uno dei titoli di guida più famosi di sempre. Un titolo che, anno dopo anno, ha visto numerosi concorrenti tentare di imitarlo e di superarlo. Non siamo qui oggi per affermare se ci siano riusciti o meno, ma abbiamo pensato che potesse esservi utile scoprire quali sono gli altri simulatori di guida da tenere d’occhio se si ama questo genere videoludico.

ASSETTO CORSA

Partiamo da un titolo tutto italiano che, dal 2014, continua a conquistare i giocatori di tutto il mondo: Assetto Corsa. Sviluppato da Kunos Simulazioni, il gioco ha avuto il vantaggio di essere pubblicato inizialmente in Early Access, permettendo così al pubblico di aiutare nella correzione di eventuali problemi in corso d’opera. Problemi che sono stati, effettivamente, sistemati e che non hanno poi trovato spazio nella release finale del gioco. Assetto Corsa non è solamente un titolo che presta molta attenzione al lato “simulativo”, ma è anche uno splendido showreel che dimostra la potenza tecnica del team nostrano. Una potenza che permise al videogioco di vincere il premio come “Miglior Realizzazione Tecnica” agli Italian Video game Awards del 2014. Magari non stiamo parlando di un franchise forte come gli altri presenti in questa lista, ma Assetto Corsa è senza dubbio un titolo fondamentale per chiunque ami questo tipo di esperienza videoludica.

PROJECT CARS 2

Sviluppato da Slightly Mad Studios, Project CARS 2 è un titolo con una miriade di pregi che lo rendono unico. Un gioco che vanta una delle fisiche sui veicoli migliori di sempre, un comparto grafico a dir poco splendido e una cura maniacale nel realismo. Un’opera che può essere giocata anche in VR, aggiungendo così una nuova dimensione a un prodotto tanto solido quanto divertente. Peccato, però, che dal settembre del 2022 il titolo sia stato rimosso dai principali store a causa della scadenza delle licenze delle auto. Un vero peccato, che va di pari passo con la scelta di far prendere a Project CARS 3 una deriva più arcade, scelta che ha lasciato insoddisfatti i fan del franchise. Insomma: vi consigliamo di provare a recuperare il secondo capitolo in un modo o nell’altro, perché è senza dubbio la punta di diamante della serie.

FORZA HORIZON 5

Passiamo ora a un brand in grado di offrire un’esperienza a dir poco variegata: Forza Horizon. Nello specifico, Forza Horizon 5 è un titolo sviluppato da Playground Games che porta il giocatore in Messico per affrontare decine e decine di gare. Stiamo parlando di un’opera ricolma di contenuti, che vanno dalle gare più classiche a vere e proprie sfide contro la natura, dove il giocatore potrebbe trovarsi ad affrontare intense tempeste di sabbia. A differenza dei titoli citati in precedenza in Forza Horizon 5 è possibile smanettare nelle impostazioni e fruire del titolo quasi fosse un gioco arcade in stile Need for Speed. La saga di Forza Horizon, infatti, è perfetta per tutti coloro che non sono ancora certi di apprezzare la simulazione più pura in un gioco di guida. Un ottimo punto di accesso che, con questo quinto capitolo, ha saputo dare il meglio di sé.

GRID LEGENDS

Quinta iterazione del franchise prodotto da Electronic Arts, Grid Legends è un titolo del 2022 molto interessante sia per gli amanti dei simulatori “tradizionali”, che per coloro che apprezzano un’esperienza più immersiva grazie alla realtà virtuale. L’opera sviluppata da Codemasters vanta più di 130 tracciati e più di 100 veicoli, con tanto di possibilità di creare i propri percorsi costruiti attorno a regole di gioco ideate da noi. Ad aggiungere ulteriore interesse verso Grid Legends ci pensa la modalità “Driven to Glory”, una vera e propria campagna che mette in campo una storia avvincente con tanto di attori famosi al suo interno. Attori come Ncuti Gatwa, noto per il suo ruolo in Sex Education e che presto diverrà famoso come il quindicesimo Dottore in Doctor Who.

FORZA MOTORSPORT

Chiudiamo con Forza Motorsport, tredicesimo capitolo della serie Forza e in arrivo il 10 ottobre 2023 su PC e Xbox. In base a quanto visto sinora, sembra che i ragazzi di Turn 10 Studios siano riusciti a dare vita non solo al titolo con il comparto grafico ad oggi più curato di sempre, ma anche a un’opera ludicamente perfetta per coloro che sono cresciuti a pane e Gran Turismo. Ovviamente è ancora presto per trarre delle vere e proprie conclusioni, ma è innegabile che tutti gli amanti dei giochi di guida debbano prestare attenzione a questa nuova iterazione del franchise, dato che si preannuncia essere curata e ricercata in ogni singolo aspetto.

Gran Turismo, la sinossi ufficiale

Ispirato da una storia vera, il film racconta il coronamento del sogno di Jann Mardenborough, un giocatore adolescente di Gran Turismo, che grazie alle sua abilità di gioco vince una serie di competizioni della Nissan per diventare un pilota professionista.

Gran Turismo sarà nei cinema italiani dal prossimo 20 settembre. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

