Ora che The Fall Guy sta per uscire in sala, tutti gli occhi sono su Ryan Gosling, o al limite su Emily Blunt. Si tende a dimenticarsi che il film parla di cinema, sì, ma di una parte del cinema alla quale si tende a fare poca attenzione, a meno di non avere la passione per l’argomento. Parliamo ovviamente di stunt, acrobazie, piroette, capriole, cose pericolosissime insomma: tratto dalla serie TV Professione pericolo, il film di David Leitch parla di tutte queste cose, seppure a modo suo.

Lo stesso nome del regista di The Fall Guy è indicativo: Leitch, ormai arcifamoso per John Wick, Atomica bionda e altri film dove ci si mena bene, è anche uno stuntman (o comunque lo è stato, dubitiamo che tornerà a farlo), un appassionato di arti marziali e uno che capisce l’importanza di far fare certe cose davvero su un set, non affidandosi a cavi, trucchetti o CGI. E quindi in occasione dell’uscita del film celebriamo l’arte dello stunt con 10 film che vi faranno pensare “non l’ha fatto davvero”, salvo poi scoprire che sì, l’ha (o l’hanno) fatto davvero. Parliamo però di un’arte nobile e antica: sceglierne solo 10 per rappresentarla non è facile, e sicuramente ci direte che manca qualcosa (Ben Hur! La spia che mi amava!). Abbiate pietà: abbiamo fatto del nostro meglio.

Cliffhanger

Stando a quanto dice il Guinness dei Primati, il passaggio da un aereo all’alto effettuato dallo stuntman Simon Crane a 4.600 metri di altitudine è ancora oggi lo stunt aereo più pagato di sempre: un milione di dollari, per un numero che Sly non avrebbe mai accettato di fare, visto che soffre di vertigini.

Death Proof

Un film il cui protagonista si chiama “Stuntman Mike” non può non avere almeno uno stunt assurdo: scegliamo Zoë Bell che si fa trascinare sul cofano di una macchina sparata a tutta velocità, aggrappata solo a due cinture di sicurezza.

Jackass (scegliete voi quale)

Un intero format basato sul compiere stunt non solo spettacolari e pericolosissimi, ma anche incredibilmente stupidi e futili. Impossibile sceglierne solo uno, ma siccome ci vogliamo male e ne vogliamo anche a voi, ecco:

Mad Max: Fury Road

Come ha detto Steven Soderbergh, “non so come si faccia a girare un film così e non so come sia possibile che non siano morte centinaia di persone durante le riprese”. Se volete farvi un’idea, qui c’è mezz’ora di backstage:

Mission: Impossible (scegliete voi)

Tom Cruise ormai ha fatto degli stunt senza senso la sua missione di vita, e anche qui: come si fa a scegliere quale sia il più spettacolare? Quello dove si è spaccato una gamba saltando da un palazzo all’altro oppure quella volta che ha scalato un grattacielo di vetro? Noi scegliamo questo, da Fallout:

Ong-Bak – Nato per combattere

Un film pubblicizzato come “non c’è CGI e non ci sono cavi” non poteva non finire in questa classifica, che d’altra parte avrebbe potuto essere composta interamente da film con Tony Jaa. Perché intendiamoci, parliamo di questo:

Police Story 3

Jackie Chan e Michelle Yeoh si ritrovano su un set e decidono di fare a gara a chi fa le acrobazie più assurde. Finisce con il primo appeso a un elicottero e la seconda che salta da un treno in sella a una moto, e con i titoli di coda migliori di sempre:

Rollercar – Sessanta secondi e vai!

Non il remake con Nicolas Cage, ma l’originale di H.B. Halicki. In sostanza l’intero film è un gigantesco stunt: solo l’inseguimento finale dura 40 minuti (!), durante i quali vengono distrutte più di un centinaio di macchine (che erano tutte di proprietà del regista, peraltro, che le aveva comprate in saldo a 200$ l’una).

The Raid

Lo stunt di cui vogliamo parlare è diventato tristemente famoso come esempio dei rischi che chi fa questo mestiere corre ogni giorno sul set, soprattutto in Paesi dove le misure di sicurezza sono più lasse. Il fatto è: uno stuntman di nome Sahlianto Alfridus è andato a tanto così dalla morte girando questa scena, che non è neanche la più spettacolare del film. Per cui guardatela e pensate, sì, l’ha fatto davvero.

Un tranquillo weekend di paura

Chiudiamo con un paio di stunt d’autore: siccome la produzione voleva uccidere questo film, cominciò a tagliare sugli stuntmen, e a obbligare gli attori a farsi da soli le loro acrobazie. Il risultato è che quando vedete Jon Voight che scala una parete di roccia, be’, è davvero Jon Voight. E Burt Reynolds sulla canoa? Esatto: si ruppe il coccige girando quella scena.

