Non sappiamo se esista davvero l’aggettivo “deltoriano”, ma se esiste “kubrickiano” e “tarantiniano” perché non inventarne uno anche per il regista messicano? In fondo il suo stile è inconfondibile: un approccio cupo e goticheggiante, ma anche molto realistico e concreto, al fantasy, la costante ricerca della magia anche nel quotidiano (eredità del realismo magico di origini letterarie), una ricchissima immaginazione visiva che riesce a dare vita a creazioni indimenticabili e al contempo senza tempo perché ispirate al folklore e alle vecchie storie della nonna… è una breve descrizione che si adatta più o meno a tutta la filmografia di Guillermo del Toro, e che ha conosciuto il suo apice (per ora) nel 2006, con Il labirinto del fauno, che è una sorta di manifesto definitivo della poetica deltoriana e forse il suo film perfetto.

C’è una cosa che del Toro disse nel 2006 in un’intervista (nella quale peraltro cita anche il maestro Lucio Fulci, perché uno di suoi segreti è il buon gusto cinematografico) rilasciata in occasione dell’uscita di Il labirinto del fauno: “Sto per fare Hellboy II” diceva “poi spero di tornare in Spagna a chiudere la trilogia”. Il riferimento è al suo film precedente, La spina del diavolo, del quale abbiamo parlato di recente qui in occasione del suo ventesimo compleanno, e a un fantomatico terzo capitolo che per motivi non meglio specificati non è mai stato fatto (per ora).

La spina del diavolo era un film ambientato durante gli ultimi anni della Guerra civile spagnola, prima che Franco salisse al potere; e quindi parlava di fantasmi, intesi sia come manifestazioni spiritiche spaventose, sia come le spoglie del passato di cui non ci si è mai liberati del tutto. Era un film che diceva che le cose irrisolte diventano fantasmi e ci perseguitano per tutta la vita, e lo faceva parlando contemporaneamente di uno spirito che infesta un orfanotrofio e della storia recente della Spagna. Il labirinto del fauno è un ideale sequel non tanto della storia di Santi il fantasma, ma di quella del Paese intero: ambientato nel 1944, all’inizio della dittatura franchista, riprende la stessa idea di parlare di guerra e di politica mascherandole da metafore, o meglio travestendole da mostri e altre creature fantastiche.

L’ispirazione cinematografica, come ha sempre detto lo stesso del Toro, è Lo spirito dell’alveare, un film spagnolo uscito nel 1973, dunque in pieno franchismo: per evitare di farsi censurare dal regime, il regista Victor Erice prese tutto quello che voleva dire sulla vita sotto il dittatore e lo mascherò da metafora, da favola e anche da parabola di crescita di una bambina qualunque. Del Toro non si è dovuto confrontare con lo stesso problema, e tutto quello che sa sul franchismo gliel’hanno raccontato le nonne spagnole. Questo non gli ha comunque impedito di girare un film altamente simbolico e allegorico, ma gli ha permesso di andarci più duro sui giudizi, e di fare discorsi più esplicitamente politici, ai confini con la satira e oltre.

D’altra parte lui stesso l’ha sempre detto: l’horror, e Il labirinto del fauno è anche un horror, è un genere intrinsecamente politico. Secondo del Toro ci sono due tipi di horror: quelli istituzionali, che ti dicono cosa fare e cosa non fare e ti spiegano a quali punizioni andrai incontro se dovessi disobbedire, e poi ci sono quelli che lui definisce “horror anarchici e contro l’establishment”. Il labirinto del fauno si piazza fieramente in questa seconda categoria: ci impiega poche scene a spiegare chi sono i cattivi (i franchisti) e a dipingerli come un branco di crudeli bestie assetate di sangue e con poco cervello (compreso il capitano Vidal, il padre della protagonista Ofelia), e la storia raccontata è quella di una persona che potrebbe essere l’eletta, ma probabilmente non lo è, ma con tenacia e pervicacia riesce alla fine a esserlo. Quella di Il labirinto del fauno sembra una classica storia di predestinazione (Ofelia non è una normale bambina ma la reincarnazione di una principessa delle fate), ma nel corso della sua parabola di formazione la protagonista si deve scontrare non solo con i più classici ostacoli e prove da superare per dimostrarsi all’altezza, ma con un momento ancora più sconvolgente, quello in cui la creatura che le ha dato una missione decide che si è sbagliata, e che non è lei la persona che stava cercando.

Tutto questo si svolge in primo piano mentre sullo sfondo del Toro dipinge il suo spietato ritratto della dittatura spagnola e degli sforzi rivoluzionari dei guerriglieri antifranchisti. A un primo sguardo potrebbe sembrare che i due aspetti della favola siano in contrapposizione, e coesistano a fatica e un po’ forzosamente: da un lato abbiamo giochi di potere e tradimenti che coinvolgono un ufficiale dell’esercito, dall’altro una bambina convinta di essere una principessa e che il grosso insetto che ha visto in giardino sia in realtà una fata. E invece del Toro riesce non solo a conciliare le due anime del film, ma anche a farle dialogare e a renderle interdipendenti.

Il fauno esiste davvero oppure Ofelia si è inventata tutto, un meccanismo di difesa più che prevedibile per una bambina di dieci anni costretta a vivere in un incubo? Il labirinto del fauno gioca fino alla fine con la confusione tra i piani (la nostra opinione è che sia tutto molto vero, non solo metaforico, e che il fauno esista sul serio, almeno nell’universo del film), e in questo modo le cose che succedono nel labirinto e quelle che succedono con il capitano Vidal riescono a dialogare e intrecciarsi. Decisivo è il fatto che, come in La spina del diavolo, del Toro sceglie di evitare ogni stacco visivo tra le sequenze più realistiche e storiche e quelle più fantasy: il mondo del fauno e dell’Uomo Pallido con gli occhi sulle mani ha le stesse luci, gli stessi colori e le stesse atmosfere di quello dove il capitano Vidal sfascia la faccia a un poveraccio con una bottiglia perché lo sospetta di essere un pericoloso rivoluzionario.

I film successivi di del Toro si sposteranno sempre di più da questo equilibrio perfetto, solo sfiorato con La spina del diavolo e centrato in pieno con Il labirinto del fauno. In certi casi (La forma dell’acqua) punteranno di più sul realismo magico e di meno sulla pura immaginazione e il worldbuilding, in altri (Crimson Peak, ma anche Hellboy II) lo sbilanciamento sarà al contrario. L’ideale punto di mezzo tra queste sue due anime è ancora oggi custodito nel labirinto del fauno.