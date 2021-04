La curiosità, si sa, non si ferma mai. Zack Snyder’s Justice League ha da poco risposto alla domanda – lasciata in sospeso dopo le travagliate vicende produttive – su come sarebbe stato il film secondo la visione immutata del regista. Grazie però al suo finale estremamente aperto (quasi un cliffhanger) la Snyder cut ha rilanciato la posta in gioco, facendo intravvedere un guizzo di quello che sarebbe potuto essere il proseguo dell’universo da lui presieduto.

È chiaro infatti che, secondo i piani del regista, la sua Justice League sarebbe stato il cardine di moltissime altre storie. Una trilogia (sappiamo che aveva previsto altri due capitoli in cui gli eroi avrebbero cercato di correggere l’apocalisse) a cui molti altri film si sarebbero appoggiati. Una costruzione a spina di pesce, con tante diramazioni dalla linea portante sotto forma di film singoli.

Vediamo quindi di seguito a quali altre opere avrebbe potuto aprire la strada la Justice League di Zack Snyder oltre, ovviamente, ai suoi diretti sequel.

Wonder Woman 3 e Man of Steel 2

Superman e Wonder Woman sono stati due personaggi molto amati di Zack Snyder’s Justice League. La Diana Prince nella versione di Patty Jenkins, dopo la complicata release di Wonder Woman 1984 ha già promesso di ritornare sul grande schermo con un terzo capitolo.

Già di per sé i legami di continuità con la visione di Snyder sono abbastanza labili (come è possibile che nessuno ricordi gli avvenimenti del 1984?), e la produzione sembra molto più affezionata alla versione solare dell’amazzone. Eppure i flash forward di Cyborg, le visioni apocalittiche che ha avuto a contatto con le scatole madri, raccontavano di un destino funesto per la guerriera. Se la Justice League fosse arrivata al cinema come voluta da Snyder è probabile che avremmo avuto un terzo Wonder Woman molto legato al camino di Darkseid e in continuità sia tematica che stilistica.

Ora che Clark Kent si è riunito con la propria famiglia e Lois Lane è in dolce attesa, sembra(va) arrivato il momento giusto per il tanto atteso secondo film solista dedicato all’uomo d’acciaio. Il seguito di Man of Steel sarebbe stato una logica espansione dell’esplorazione del personaggio. Sarà molto improbabile vederlo.

Viene da chiedersi se anche l’Aquaman che abbiamo visto al cinema (uscito dopo Justice League) sarebbe stato differente, data la caratterizzazione del personaggio assai distante rispetto a quella di James Wan.

Batman di Ben Affleck

Sono recentemente arrivate molte notizie sul film, ormai cancellato, dedicato al Batman di Ben Affleck. Sappiamo che sarebbe stato un film cupo in stile David Fincher in cui Deathstroke, appresa l’identità segreta del crociato di Gotham, avrebbe fatto di tutto per distruggergli la vita. Una caccia silenziosa, con Bruce Wayne in mezzo al fuoco mentre tutto intorno a lui crolla senza sapere per mano di chi.

Così ne parlò Joe Manganiello:

C’erano delle somiglianze con The Game. Era una storia davvero dark. Deathstroke era come uno squalo o il villain di un film horror deciso a stravolgere e a fare a pezzi la vita di Bruce Wayne. Il suo era un approccio sistemico: eliminava tutte le persone vicine a lui distruggendo la sua vita, facendolo soffrire perché riteneva Bruce Wayne responsabile di qualcosa che gli era accaduto. Era una storia bella tosta, ero molto emozionato al pensiero di partecipare al film.

Leggi qui per approfondire: Snyder Cut: Joe Manganiello su Deathstroke, dalla sete di vendetta su Batman al futuro del personaggio

Flash e New Gods

Si sa ancora poco della trama del film su Flash. Ci sarà probabilmente un folle viaggio nel tempo e nello spazio dove il personaggio incontrerà “altri” Batman. Sappiamo l’importanza di Flash come messaggero, nella Justice League di Snyder. Addirittura ad un certo punto nel film Barry Allen allude a precedenti esperienze con i viaggi nel tempo. Probabilmente le prime bozze del film a lui dedicato e poi scartate raccontavano una storia molto diversa da quella che vedremo in sala. Più legata, probabilmente, all’intreccio di Justice League 2 e 3. Il film di Andrés Muschietti promette invece di fare sì da collante per l’universo… ma con le serie tv e i nuovi progetti in sviluppo.

Per saperne di più: The Batman sarà ambientato su Terra-2, il film di Flash farà chiarezza sul futuro della Justice League

Nel frattempo Ava DuVernay stava lavorando insieme a Tom King alla sua versione de i Nuovi Dei (The New Goods) da poco sospesa. Immaginiamo che se il film fosse andato avanti si sarebbe trovato di fronte a un bel problema. Sarebbe stato infatti inevitabile non tenere in considerazione le scelte operate da Snyder per Darkseid e Desaad. Resta questo un altro film che non vedremo, e che appare sempre di più legato al passato della DC al cinema.

Cyborg e un film sulle Lanterne Verdi

Per come è stato centrale nel film, non possiamo non immaginare che ci siano state discussioni attorno a un film dedicato a Cyborg, sicuramente il personaggio ha dimostrato di avere abbastanza da raccontare.

Ciò che è visto non può essere cancellato, e la presenza delle lanterne verdi durante la “lezione di storia” di Wonder Woman ha aperto infinite possibilità di espansione. Inizialmente era nei piani un film dedicato a Lanterna Verde, salvo poi essere sospeso e sostituito dal progetto della serie tv in arrivo su HBO Max. Non vediamo l’ora di scoprire quale sarà l’approccio che adotteranno per mostrare questo nuovo lato dell’universo.

E voi cosa ne pensate? fatecelo sapere nei commenti!

