My Bloody Christmas: 5 film horror da vedere a Natale

Natale e cinema sono sempre state due realtà perfette per andare a braccetto. Dopotutto è incredibile la quantità di pellicole nate con il solo scopo di essere lanciate nel mese di dicembre. Commedie romantiche, film d’azione e, recentemente, persino episodi speciali di un franchise immenso come quello messo in piedi dai Marvel Studios. Eppure c’è un genere che, anno dopo anno, riesce a ritagliarsi una fetta sempre maggiore di pubblico: l’horror.

Poteva quindi questo genere narrativo venir trascurato nel periodo dell’anno dove si cerca di essere tutti più buoni? Assolutamente no.

Sì, lo sappiamo: sangue, violenza e creature provenienti da un altro mondo non sono certo le normali prerogative di un Natale ben riuscito, ma poco importa. Il gioco di contrasto che crea la fruizione di storie di questo tipo in un periodo tanto gioviale è un risultato raramente replicabile durante gli altri mesi dell’anno. Il male può emergere in modo ancora più marcato, quanto dai per scontato che il mondo sia ricoperto di “bene”. Per questo motivo abbiamo deciso di consigliarvi cinque film horror da vedere davanti al caminetto, mentre le luci colorate dell’albero di Natale rimbalzano sul vostro viso, deformato in una non troppo solare espressione a metà tra il disgusto e lo spavento.

BLACK CHRISTMAS (UN NATALE ROSSO SANGUE)

Partiamo da un grande classico del 1974, diretto dallo stesso Bob Clark divenuto poi famoso con la saga Porky’s. In Black Christmas troviamo tutti gli stereotipi del genere slasher, lanciato proprio da questa pellicola. Pellicola che vede un gruppo di ragazze resistere a un terribile killer deciso a ucciderle durante le vacanze di Natale. Un film da manuale, che ha ricevuto ben due remake negli ultimi anni.

La versione del 2006 è affascinante da ricordare per la presenza di tre differenti versioni del film, che variano per l’intensità di alcune scene e per la presenza di diversi finali. In Black Christmas del 2019, invece, si aggiunge al tutto un tocco sovrannaturale non certo necessario, ma che potrebbe fare felici coloro che ritengono i “normali omicidi” ormai superati.

NATALE DI SANGUE

Cosa potrebbe succedere se un bambino ossessionato da Babbo Natale impazzisse del tutto e cominciasse a fare una vera e propria strage? La risposta a questa domanda la possiamo trovare in Natale di Sangue, primo capitolo di una serie di film terminata nel 1992 e forte anche di un remake del 2012. Peccato che in Italia sia arrivato solamente il capostipite di questa saga, che all’estero viene spesso ricordata tra le più interessanti del panorama dei B-Movie a tema horror.

Se amate i grandi classici, le prime tre pellicole di questo franchise sapranno darvi grandi emozioni. Billy e Ricky sono due personaggi davvero folli, che a causa di un grande trauma non riescono più a distinguere cosa sia reale da cosa non lo sia. Come spesso accadeva negli horror di quel periodo, episodio dopo episodio gli autori hanno voluto inserire sempre più un elemento esoterico, in questo caso composto da alcune terrificanti larve capaci di plagiare le persone infettate.

GREMLINS

Poteva forse mancare il film che ha iniziato al genere horror una miriade di ragazzini degli anni Ottanta e Novanta? Ovviamente no! Gremlins, diretto da Joe Dante nel 1984, è un film per famiglie, ma che non nasconde quel pizzico di inquietudine tipico delle pellicole dal target più adulto. Se i primi due titoli della nostra lista utilizzano il Natale “solo” come pretesto narrativo, in Gremlins la festività si fonde del tutto con l’atmosfera del racconto. Per tutta la durata del film si possono percepire i sentimenti positivi tipici di questo periodo dell’anno. Sentimenti minati poi dall’invasione di terribili creature.

Creature che fanno il loro ritorno sei anni dopo, ma senza riuscire a trasmettere le medesime sensazioni. Un po’ per colpa di un scrittura troppo comica e troppo poco horror, un po’ anche per l’assenza del Natale, vero e proprio punto di forza del primo film. L’ennesima prova di come il mood sia un elemento fondamentale per la buona riuscita di un progetto.

JACK FROST

Dalle stelle, alle stalle (ma con stile). Dopo aver citato il Gremlins di Joe Dante, in ordine temporale, arriviamo al 1997, anno di uscita di Jack Frost. Un film folle, violento e tanto trash da diventare un vero e proprio fenomeno di culto. Per farla breve: il serial killer Jack Frost viene arrestato dallo sceriffo della contea di Snowmonton. Prima che possa venir ucciso, Jack riesce però a far schiantare il veicolo contro un furgone carico di sostanze chimiche, che lo colpiscono in pieno volto e lo fanno sciogliere in mezzo alla neve. Il serial killer, deciso a non arrendersi, torna quindi in vita come pupazzo di neve, per terminare quanto iniziato in vita.

Inutile dire che si tratta di un’opera tanto brutta quanto affascinante, che gli amanti degli slasher possono trovare interamente anche su YouTube. Armatevi però di tanta sospensione dell’incredulità, perché assisterete a situazioni assurde per tutti gli 89 minuti di durata.

KRAMPUS – NATALE NON È SEMPRE NATALE

Concludiamo con un film del 2015, diretto da Michael Dougherty, regista del relativamente recente Godzilla II – King of the Monsters. In Krampus troviamo tutti gli stereotipi del Natale, festività dove tutto sembra dover andare per il verso giusto, ma che spesso nasconde situazioni di tensione familiare. Dougherty gioca con questa idea, dando vita a una commedia horror, nella quale una famiglia deve affrontare l’arrivo del Krampus, una creatura decisa a punire chiunque perda lo spirito del Natale.

Si tratta di un film solo apparentemente stupido, ma che in realtà nasconde più di qualche pregio. La scrittura passa rapidamente da commedia a horror con grande maestria, lasciando spesso stranito lo spettatore. Spettatore che si troverà di fronte a un finale dal doppio significato e che abbiamo particolarmente apprezzato. Il carisma di Adam Scott, inoltre, potrebbe valere da solo il prezzo del biglietto. Un piccolo gioiellino, da affiancare ai grandi classici come il più volte citato Gremlins.

E voi che cosa ne pensate? Avevate già visto tutti questi film horror ambientati durante il Natale?