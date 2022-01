Settimana chiave per la corsa aglie i relativi pronostici: siamo infatti passati dalla, in cui diversi film hanno ottenuto grande visibilità e prestigio, a quella dei, in cui i vari sindacati americani si esprimono sui titoli più meritevoli dell’anno appena trascorso nelle rispettive categorie.

Facciamo quindi il punto, perché i premi di categoria sono gli unici in grado di dare realmente il polso della situazione essendo in gran parte votati da membri dell’Academy.

Si aprono le votazioni per le nomination agli Oscar

Oggi si aprono ufficialmente le votazioni per le nomination agli Oscar, che si concluderanno l’1 febbraio (le candidature verranno poi annunciate l’8 febbraio). A esprimere il loro voto in questi cinque giorni saranno 9,487 membri (sui 10,487, alcuni infatti sono membri emeriti o associati). 276 i film candidabili a questa 94 esima edizione degli Oscar, usciti tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2021 (l’anno scorso il calendario venne infatti esteso a 14 mesi). Per la prima volta dal 2011, la categoria del Miglior Film sarà composta per certo da 10 titoli che verranno votato da tutti i membri dell’Academy con il complesso – ma ormai tradizionale – metodo di votazione preferenziale (si elencano dieci film preferiti, in ordine di preferenza da 1 a 10). L’idea è quella di riuscire a intercettare qualche film molto popolare, per poter alzare gli ascolti della cerimonia. Le nomination di altre categorie, invece, rimangono ad appannaggio dei rispettivi membri di categoria (la più numerosa è quella degli attori, con 1336 membri attivi).

La situazione finora

Fino a metà gennaio, un gruppo di pellicole si è fatto notare prima ai festival e poi ai premi della critica. Parliamo di Belfast, Il potere del cane, The Lost Daughter, I segni del cuore – CODA, Licorice Pizza, West Side Story, Una famiglia vincente – King Richard, ma anche film come A proposito dei Ricardo, il giapponese Drive My Car o lo spagnolo Madres Paralelas. E nel frattempo si è fatto un gran discutere di House of Gucci e Don’t Look Up, mentre Spider-Man: No Way Home ha incassato così tanto da diventare un fenomeno difficile da ignorare.

Per altri speciali come questo, abbonati a BadTaste+ 9,99€/anno 6,99€/6 mesi

Dopo le nomination della Screen Actors Guild, negli ultimi giorni sono state annunciate quelle della Directors Guild (registi), della Producers Guild (produttori) e della Writers Guild (sceneggiatori), oltre ad altre associazioni più tecniche (scenografi, costumisti, effetti visivi, fotografia, montaggio, suono). Il quartetto SAG + DGA + PGA + WGA è fondamentale per misurare la temperatura dell’Academy nei confronti dei film in lizza, e la notizia è che quest’anno nessun titolo è comparso contemporaneamente nelle nomination di tutte e quattro le associazioni di categoria (nel caso della SAG parliamo della sezione “miglior cast d’insieme”, che equivale al miglior film). Nulla di drammatico: l’anno scorso, sebbene si fosse tutti decisamente certi sulla forza di Nomadland, il film di Chloé Zhao non venne nominato al SAG per il miglior cast d’insieme – questo perchè non aveva un vero e proprio cast d’insieme. Ma è comunque un segnale chiaro sull’assenza di un titolo realmente forte in apertura della fase di votazioni delle nomination agli Oscar. E al contrario dell’anno scorso, l’Academy non ha un film fortissimo a cui fare riferimento e poi una serie di film un po’ meno forti, ma ha una rosa di titoli che si riflette da queste nomination ai premi di categoria.

Chi ne esce rafforzato

Tenendo presente che ci sono alcune pellicole che, per regole sindacali, non rientrano nelle nomination ai premi di categoria ma poi sbucano alle nomination agli Oscar (The Lost Daughter è un serio contendente alla miglior sceneggiatura, nonostante Maggie Gyllenhaal non fosse candidabile al premio della WGA), alcuni film escono molto rafforzati da questa tornata. Belfast (ha vinto a Toronto, nominato da PGA, DGA e SAG cast d’insieme), Don’t Look Up (dopo aver dominato il dibattito sotto Natale, è stato nominato da PGA, WGA e SAG cast d’insieme), Dune (presentato a Venezia, nominato da PGA, DGA, WGA), West Side Story (PGA, DGA, WGA, un SAG), Licorice Pizza (PGA, DGA, WGA, un SAG). Non va ovviamente dimenticato Il potere del cane (premiato a Venezia, nominato da PGA e DGA, tre nomination ai SAG ma non cast d’insieme), mentre si fanno notare prepotentemente I segni del cuore – CODA (PGA, WGA e SAG cast d’insieme), Una famiglia vincente – King Richard (PGA, WGA e SAG cast d’insieme), A proposito dei Ricardo (PGA, WGA e due importanti SAG ai protagonisti). Non sfonda, ma si fa assolutamente notare, Tick Tick… BOOM! (dalla sua PGA, WGA, un SAG e un DGA come regista esordiente).

Chi ne esce sconfitto

Che Spider-Man: No Way Home non avesse molte speranze di sfondare era abbastanza chiaro: nonostante gli incassi straordinari, il film non ha colpito per la sua regia, e quindi era improbabile una nomination ai DGA, né per le interpretazioni (non ha preso nemmeno la nomination al SAG per il cast di controfigure). Improbabile era anche la nomination al PGA, nonostante quest’anno la categoria abbia candidato ben dieci film, ma sul fronte blockbuster evidentemente si è voluto evidenziare Dune, che ha avuto una presenza importante a Venezia. Si sgonfia anche la bolla House of Gucci, dopo la sorprendente nomination al SAG come cast d’insieme: sembra che sia difficile qualche nomination importante agli Oscar. La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, dopo il flop al box-office americano (ma un buon sostegno da parte della critica), ha raccolto molte nomination tecniche, oltre a un SAG e a un WGA, ma l’assenza sia dai PGA che dai DGA lascia pensare che Guillermo del Toro non catturerà l’attenzione dell’Academy dopo il suo premio Oscar per La forma dell’acqua.

C’è poi la parentesi internazionale: ci sono film come Un Eroe, Madres Paralelas, Titane, È stata la mano di Dio e Drive My Car che sono comparsi spesso nei premi della critica nel mese di dicembre, lasciando immaginare che soprattutto Drive My Car avesse serie possibilità di sbucare in altre categorie agli Oscar oltre che in quella del miglior film internazionale. Sebbene in alcuni premi di categoria non fosse candidabile (coe i WGA), il film di Ryūsuke Hamaguchi sembrava tra i favoriti al DGA, eppure non ha ottenuto la nomination. L’Academy ha comunque un respiro decisamente più internazionale, quindi non sono da escludere sorprese.

NOMINATION AI PREMI DI CATEGORIA – INDICE

Producers Guild (produttori)

Il premio alla carriera verrà assegnato a Rita Moreno.

Film live action:

Film d’animazione:

Documentario:

Ascension

The First Wave

Flee

In the Same Breath

The Rescue

Simple as Water

Summer of Soul

Writing with Fire

Directors Guild (regia)

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Il potere del cane

Steven Spielberg – West Side Story

Denis Villeneuve – Dune

Nomination per la miglior regia d’esordio:

Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter

Rebecca Hall – Passing

Tatiana Huezo – Prayers for the Stolen

Lin-Manuel Miranda – Tick, Tick… BOOM!

Michael Sarnoski – Pig

Emma Seligman – Shiva Baby

Screen Actors Guild (attori)

Miglior cast d’insieme

BELFAST CAITRÍONA BALFE / Ma

JUDI DENCH / Granny

JAMIE DORNAN / Pa

JUDE HILL / Buddy

CIARÁN HINDS / Pop

COLIN MORGAN / Billy Clanton CODA EUGENIO DERBEZ / Bernardo Villalobos

DANIEL DURANT / Leo Rossi

EMILIA JONES / Ruby Rossi

TROY KOTSUR / Frank Rossi

MARLEE MATLIN / Jackie Rossi

FERDIA WALSH-PEELO / Miles DON’T LOOK UP CATE BLANCHETT / Brie Evantee

TIMOTHÉE CHALAMET / Yule

LEONARDO DiCAPRIO / Dr. Randall Mindy

ARIANA GRANDE / Riley Bina

JONAH HILL / Jason Orlean

JENNIFER LAWRENCE / Kate Dibiasky

MELANIE LYNSKEY / June Mindy

SCOTT MESCUDI / DJ Chello

ROB MORGAN / Dr. Teddy Oglethorpe

HIMESH PATEL / Phillip

RON PERLMAN / Benedict Drask

TYLER PERRY / Jack Bremmer

MARK RYLANCE / Peter Isherwell

MERYL STREEP / President Orlean HOUSE OF GUCCI ADAM DRIVER / Maurizio Gucci

LADY GAGA / Patrizia Reggiani

SALMA HAYEK / Pina Auriemma

JACK HUSTON / Domenico De Sole

JEREMY IRONS / Rodolfo Gucci

JARED LETO / Paolo Gucci

AL PACINO / Aldo Gucci KING RICHARD JON BERNTHAL / Rick Macci

AUNJANUE ELLIS / Oracene “Brandi” Williams

TONY GOLDWYN / Paul Cohen

SANIYYA SIDNEY / Venus Williams

DEMI SINGLETON / Serena Williams

WILL SMITH / Richard Williams

Migliore attore protagonista



JAVIER BARDEM / Desi Arnaz

BEING THE RICARDOS BENEDICT CUMBERBATCH / Phil Burbank

THE POWER OF THE DOG ANDREW GARFIELD / Jon

TICK, TICK…BOOM! WILL SMITH / Richard Williams

KING RICHARD DENZEL WASHINGTON / Macbeth

THE TRAGEDY OF MACBETH

Migliore attrice protagonista



JESSICA CHASTAIN / Tammy Faye Bakker

THE EYES OF TAMMY FAYE OLIVIA COLMAN / Leda

THE LOST DAUGHTER LADY GAGA / Patrizia Reggiani

HOUSE OF GUCCI JENNIFER HUDSON / Aretha Franklin

RESPECT NICOLE KIDMAN / Lucille Ball

BEING THE RICARDOS

Migliore attore non protagonista



BEN AFFLECK / Uncle Charlie

THE TENDER BAR BRADLEY COOPER / Jon Peters

LICORICE PIZZA TROY KOTSUR / Frank Rossi

CODA JARED LETO / Paolo Gucci

HOUSE OF GUCCI KODI SMIT-McPHEE / Peter

THE POWER OF THE DOG

Migliore attrice non protagonista



CAITRÍONA BALFE / Ma

BELFAST CATE BLANCHETT / Dr. Lilith Ritter

NIGHTMARE ALLEY ARIANA DeBOSE / Anita

WEST SIDE STORY KIRSTEN DUNST / Rose Gordon

THE POWER OF THE DOG RUTH NEGGA / Clare

PASSING

Migliore interpretazione action da parte di un cast di stuntman



BLACK WIDOW

DUNE

THE MATRIX RESURRECTIONS

NO TIME TO DIE

SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS

Writers Guild (sceneggiatura)

Sceneggiatura originale:

Aaron Sorkin – A proposito dei Ricardo

Adam McKay – Don’t Look Up

Wes Anderson – The French Dispatch

Zach Baylin – Una famiglia vincente – King Richard

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Sceneggiatura adattata:

Siân Heder – I segni del cuore, CODA

Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth – Dune

Guillermo del Toro, Kim Morgan – La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Steven Levenson – Tick, Tick… BOOM!

Tony Kushner – West Side Story

Documentario:

Mark Monroe & Pax Wasserman – Being Cousteau

Marc Shaffer – Exposing Muybridge

Suzanne Joe Kai – Like a Rolling Stone: The Life & Times of Ben Fong-Torres

American Society of Cinematographers (fotografia)

Film

Bruno Delbonnel – Macbeth

Greg Fraser – Dune

Dan Lausten – La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Ari Wegner – Il potere del cane

Haris Zambarloukos – Belfast

Spotlight

Ruben Impens per Titane

Pat Scola per PIg

Adolpho Veloso per Jockey

Documentario

Jessica Beshir – Faya Dayi

Isabel Bethencourt, Parker Hill – Cusp

Daniel Schunauer – The Hidden Life of Trees

ACE Editors Guild (montaggio)

Dramma:

Úna Ní Dhonghaíle – Belfast

Joe Walker – Dune

Pamela Martin – Una famiglia vincente – King Richard

Tom Cross – No Time to Die

Peter Sciberras – Il potere del cane

Commedia:

Tatiana S. Riegel – Cruella

Hank Corwin – Don’t Look Up

Andrew Weisblum – The French Dispatch

Andy Jurgensen – Licorice Pizza

Myron Kerstein – Tick, Tick… BOOM!

Animazione:

Jeremy Milton – Encanto

Catherine Apple – Luca

Greg Levitan – I Mitchell contro le macchine

Fabienne Rawley – Raya e l’ultimo drago

Gregory Perler – Sing 2 – sempre più forte

Documentario uscito al cinema:

Janus Billeskow Jansen – Flee

Bob Eisenhardt – The Rescue

Joshua L. Pearson – Summer of Soul

Ting Poo, Leo Scott – Val

Affonso Goncalves – The Velvet Underground

Documentario non uscito al cinema:

100 Foot Wave “Sea Monsters”

Abhay Sofsky, Adrienne Gits, Connor Culhane, Brandon Valentin

Abhay Sofsky, Adrienne Gits, Connor Culhane, Brandon Valentin 1971: The Year That Music Changed Everything “Starman”

Sam Blair

Sam Blair Allen V. Farrow “Episode 1”

Mikaela Shwer, Parker Laramie & Sara Newens

Mikaela Shwer, Parker Laramie & Sara Newens The Beatles: Get Back “Episode 3”

Jabez Olssen

Jabez Olssen Billie Eilish: The World’s a Little Blurry

Greg Finton, ACE, Lindsay Utz, ACE

Art Directors Guild (scenografie)

Film ambientato nel passato

Adam Stockhausen – The French Dispatch

Florencia Martin – Licorice Pizza

Tamara Deverell – La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Stefan Dechant – Macbeth

Adam Stockhausen – West Side Story

Film fantasy

Fiona Crombie – Cruella

Patrice Vermette – Dune

Francois Audoy – Ghostbusters: Legacy

Jade Healy – Sir Gawain e il cavaliere verde

Sue Chan – Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Film ambientato nel presente

Cara Brower – Candyman

Clayton Hartley – Don’t Look Up

Nelson Coates – Sognando a New York – In the Heights

Inbal Weinberg – The Lost Daughter

Mark Tildesley – No Time to Die

Film d’animazione

Ian Gooding, Lorelay Bové – Encanto

Daniela Strijleva – Luca

Lindsey Olivares – I Mitchell contro le macchine

Paul Felix, Mingjue Helen Chen, Cory Loftis – Raya e l’ultimo drago

Olivier Adam – Sing 2 – sempre più forte

Costume Designers Guild (costumi)

Film fantasy/fantascientifico

Jacqueline West & Robert Morgan – Dune

Malgosia Turzanska – Sir Gawain e il Cavaliere Verde

Lindsay Pugh – Matrix Resurrections

Kym Barrett – Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Sanja M. Hays – Spider-Man: No Way Home

Judianna Makowvky

Film ambientato nel presente

Ruth E. Carter – Il principe cerca figlio

Susan Matheson – Don’t Look Up

Mitchell Travers – Sognando a New York – In The Heights

Suttirat Anne Larlarb – No Time to Die

Derica Cole Washington – Zola

Film ambientato nel passato

Jenny Beavan – Crudelia

Massimo Cantini Parrini & Jacqueline Durran – Cyrano

Janty Yates – House of Gucci

Luis Sequeira – La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Paul Tazewell – West Side Story

Cinema Audio Society (sonoro)

Film

Dune

No Time to Die

Spider-Man: No Way Home

Il potere del cane

West Side Story

Film d’animazione

Encanto

Luca

Raya e l’ultimo drago

Sing 2 – sempre più forte

I Mitchell contro le macchine

Documentario

Becoming Cousteau

Summer of Soul

The Velvet Underground

Tina

Val

Visual Effects Society (effetti visivi)

Dune

Godzilla vs. Kong

Matrix Resurrections

No Time to Die

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Spider-Man: No Way Home

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguici su Twitch!