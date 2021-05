Godzilla vs Kong è finalmente arrivato anche in Italia: l’attesissima lotta tra il re di Skull Islande il Re dei Mostriè infatti disponibile da qualche giorno in digitale. Le due leggendarie creature se le danno di santa ragione in un’epica battaglia a quasi 60 anni di distanza dal cultdi Ishiro Honda.

Ma prima di gustarci il quarto atto del MonsterVerse, ecco quattro altre famose battaglie tra icone del cinema che hanno entusiasmato (o irritato, a seconda dei punti di vista) i fan di tutto il mondo:

Frankenstein contro l’uomo lupo (1943)

Agli inizi degli anni ’40 la Universal decise che i tempi erano maturi di per mettere in rotta di collisione due dei suoi Mostri più celebri: la creatura del dott. Frankenstein e l’Uomo Lupo. Riportato in vita da due temerari profanatori di tombe, Larry Talbot si mette sulle tracce del dott. Frankenstein ma giunto al castello del barone scopre che lo scienziato è morto da tempo, mentre la sua creatura è ibernata. Il risveglio di quest’ultima non si rivelerà una buona idea per Talbot che dovrà far ricorso a tutta la sua ferocia per placare l’ira incontenibile della creatura. Nonostante la presenza di due pilastri dei Monster-movie targati Universal (Lon Chaney jr. e Bela Lugosi) il pubblico dell’epoca accolse tiepidamente questo cross-over.

Freddy vs Jason (2003)

Dopo ben 17 film complessivi, la New Line ha pensato bene di far scontrare le proprie icone horror in un divertente pop-corn movie estivo diretto da Ronny Yu. Per tornare a turbare i sogni dei ragazzi di Elm Street, lo sfigurato serial killer artigliato Freddy Krueger (Robert Englund) prova a stringere una pericolosa alleanza con l’assassino di Cristal Lake Jason Voorhees (qui interpretato da Ken Kirzinger). Ma si sa che la convivenza di due galli nello stesso pollaio non può essere pacifica e ben presto i due bau-bau dell’horror anni ’80 finiranno per sfidarsi per stabilire una volta per tutte chi è il serial killer più temuto.

Il buon successo della pellicola (116 milioni di $ incassati in tutto il mondo a fronte di una spesa di appena 30) aveva portato lo studio a vagliare seriamente la possibilità di realizzare un sequel (magari con l’ingresso di un’altra icona horror da scegliere tra la bambola Chucky, Michael Myers, Hellraiser e Ash Williams), salvo poi cambiare idea e dare il via libera ai remake-reboot di Venerdì 13 nel 2009 e Nightmare l’anno successivo.

Alien vs Predator (2004)

È bastata un easter-egg in una delle ultime scene di Predator 2 (un teschio di xenomorfo tra i trofei di caccia del Predator) per accendere la fantasia dei produttori hollywoodiani e, ovviamente, dei fan delle due saghe. Ma da quella suggestione finale presente nel film di Stephen Hopkins, ci sono voluti ben 14 anni, e decine di sceneggiature scartate, per portare sul grande schermo la lotta tra le due terrificanti specie aliene. Nel posto più inospitale della Terra (una piramide sepolta sotto i ghiacci dell’Antartide) giovani guerrieri Yautja combattono i letali Xenomorfi in una battaglia rituale.

La sfida proseguirà tre anni più tardi in una tranquilla cittadina del Colorado (e con l’ibrido Predalien a fare da terzo incomodo) nel sequel Aliens vs Predator 2 diretto dagli esordienti fratelli Strause.

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Ad oltre 10 anni di distanza dal naufragio del progetto Batman vs Superman: Asylum scritto da Akiva Goldsman per la regia di Wolfgang Petersen, va in scena la lotta tra Il Cavaliere Oscuro e l’Uomo d’Acciaio in uno dei capitoli chiave del DC Extended Universe. Nel kolossal di Zack Snyder, il diabolico Lex Luthor costringe L’Ultimo figlio di Krypton a sfidare l’uomo pipistrello in un duello all’ultimo sangue. L’icon vs icon terminerà pari e i due supereroi uniranno le forze per sconfiggere Luthor e la sua mostruosa creatura Doomsday.

Articolo a cura di Daniele Pugliese

Seguici su Twitch!