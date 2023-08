Disponibile in Italia a partire dal 3 agosto, Shark 2 – L’abisso segna il ritorno dell’epico scontro tra Jason Statham e le creature degli abissi. Esattamente come il primo film, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un adattamento di un romanzo scritto da Steve Alten e pubblicato dalla Headline Publishing Group. Secondo racconto di una serie di otto libri, in “Minaccia dagli abissi” (questo il titolo italiano del romanzo) ritroviamo Jonas Taylor, paleontologo screditato dalla comunità scientifica che decide di dedicare la propria vita nel tentativo di rendere nota l’esistenza del Megalodonte. Dopo lo scontro con il gigantesco squalo, Taylor scoprirà l’esistenza di nuove creature marine provenienti dal passato, rimaste bloccate negli abissi per troppo tempo.

Il film, diretto da Ben Wheatley (Free Fire), si preannuncia essere un’opera esagerata come solo i film sugli squali giganti sanno essere. Una pellicola sopra le righe, caratterizzata da scene d’azione al cardiopalma e da situazioni così folli da lasciare il sorriso stampato sulla faccia dello spettatore per l’intera durata del film. Le recenti dichiarazioni del regista, inoltre, fanno ben sperare nella riuscita proprio delle scene action, che Wheatley ha seguito personalmente realizzando lo storyboard di ogni fotogramma per fare in modo che “ogni dollaro speso fosse visibile sullo schermo”.

In occasione dell’uscita di Shark 2 – L’abisso, abbiamo quindi deciso di raccogliere i cinque film a tema squali da vedere prima di andare in sala. Cinque pellicole perfette per coloro che soffrono di talassofobia e che temono l’arrivo di un enorme pescecane ogni volta che mettono piede in acqua.

LO SQUALO

Partiamo ovviamente da quello che è il film più importante sui predatori del mare: Lo squalo. Diretto Steven Spielberg nel 1975, Jaws (questo il titolo originale) è una pellicola immortale. Un blockbuster estivo che, oltre ad aver inventato il concetto stesso di blockbuster estivo, gioca con le suggestioni, facendoci percepire la presenza dello squalo, piuttosto che mostrarla direttamente. Un risultato ottenuto non solo grazie alla regia del celeberrimo cineasta, ma anche alla colonna sonora di John Williams, rimasta iconica nella mente del pubblico da ormai quasi cinquant’anni. Impossibile poi dimenticare la resa visiva dei tre giganteschi pesci metallici creati appositamente per il film. Certo, gli animatronic ebbero diversi problemi e misero a rischio l’uscita del film, ma alla fine nel valse davvero la pena.

BLU PROFONDO

Nel 1999, Renny Harlin (Nella mente del serial killer) diede vita a Blu profondo, un film fantascientifico con diverse sfumature horror ambientato sott’acqua. La storia vede un gruppo di ricercatori lavorare all’interno di un laboratorio sottomarino per trovare una cura all’Alzheimer, sfruttando il cervello di squali mako modificati geneticamente. Quando una tempesta colpisce la struttura, liberando le creature soggette agli esperimenti, ha inizio una lotta per la sopravvivenza, dove solo i più forti e i più intelligenti possono sperare di rimanere in vita. Nel film troviamo Thomas Jane, Stellan Skarsgard e Samuel L. Jackson, attori che hanno contribuito a portare il pubblico al cinema e a rendere Blu profondo una sorta di cult, permettendogli di incassare ben 164 milioni di dollari (a fronte di un budget di circa 70 milioni). Una vera chicca horror, in grado di regalare sinceri brividi di tensione.

2-HEADED SHARK ATTACK

Sì, lo sappiamo che vi aspettavate Sharknado, ma questa volta abbiamo deciso di provare a stupirvi. Di film brutti con gli squali ce ne sono a bizzeffe, ma la follia e la stupidità raggiunta da 2-Headed Shark Attack difficilmente possono essere raggiunte. Nel film del 2012 diretto da Christopher Ray e prodotto dalla famigerata Asylum, un gruppo di studenti e il loro docente vengono attaccati da un mostruoso squalo a due teste. In un modo o nell’altro dovranno riuscire a scappare dall’atollo sul quale si sono rifugiati, cercando di non venir divorati dalla terribile creatura. Pensate che due teste siano troppo poche? Perfetto. In ognuno dei seguiti gli autori hanno deciso di aggiungerne, in modo da alzare il tasso dell’adrenalina. Vi basti pensare che nel 2018 è uscito 6-Headed Shark Attack, una vera delizia per gli amanti del trash. Se vi abbiamo incuriositi, sappiate che il primo capitolo della saga è lì su Amazon Prime Video che vi aspetta.

PARADISE BEACH – DENTRO L’INCUBO

Nel bel mezzo di tanti film mediocri sugli squali, talvolta spunta una pellicola in grado di calamitare l’attenzione del pubblico. Una pellicola ben diretta, ben recitata e curata sotto tutti i punti di vista, pur rimanendo all’interno dei B-Movie. È il caso di Paradise Beach – Dentro l’incubo, diretto da Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) e con protagonista la bellissima Blake Lively. Il film vede la studentessa di medicina Nancy Adams rimanere ferita a una gamba da uno squalo durante una sessione di surf. Salvatasi grazie alla carcassa di una balena, la ragazza dovrà trovare un modo di tornare a riva prima di morire dissanguata. Il tutto evitando di venire divorata dall’animale, ovviamente. Il film non è al momento disponibile su nessuna piattaforma di streaming, ma vi invitiamo a cogliere l’occasione e recuperarlo non appena ne avrete l’occasione. Potreste rimanerne piacevolmente stupiti.

SHARK – IL PRIMO SQUALO

Chiudiamo, com’è giusto che sia, con Shark – Il primo squalo, primo capitolo che vi consigliamo di vedere prima di andare in sala a vedere Shark 2 – L’abisso. Siamo di fronte a un film decisamente sopra le righe, diretto da Jon Turtletaub (Il mistero dei Templari – National Treasure) con grande maestria e forte del carisma del già citato Jason Statham. Un film esagerato, che però punta a ottenere un risultato simile a quello raggiunto della prima pellicola della nostra lista, ovvero quello di diventare un blockbuster estivo ad alto tasso di adrenalina.

Shark 2 – l’abisso, tutti i dettagli

Warner Bros. Pictures e CMC Pictures, presentano “SHARK 2 – L’ABISSO” con Statham e Jing alla guida di un cast corale che include, Sophia Cai (“Shark – Il primo squalo”), Page Kennedy (“Shark – Il primo squalo”), Sergio Peris-Mencheta (“Rambo: Last Blood”), Skyler Samuels (“The Gifted”) e Cliff Curtis (la saga di “Avatar”).

“SHARK 2 – L’ABISSO” è diretto da Ben Wheatley (“In the Earth”, “Free Fire”), da una sceneggiatura di Jon Hoeber & Erich Hoeber (“Shark – Il primo squalo”, “Transformers: Rise of the Beasts”) e Dean Georgaris (“Shark – Il primo squalo”, “Tomb Raider – La culla della vita”), e un soggetto di Dean Georgaris e Jon Hoeber & Erich Hoeber, basata sul romanzo di The Trench di Steve Alten. Il film è prodotto da Lorenzo di Bonaventura (“Shark – Il primo squalo”, “Bumblebee”) e Belle Avery (“Shark – Il primo squalo”, “Onora il padre e la madre”). I produttori esecutivi sono Jason Statham, Cate Adams, Ruigang Li, Catherine Xujun Ying, Wu Jing, E. Bennett Walsh, Erik Howsam, Gerald R. Molen e Randy Greenberg.

Il team di filmmakers al fianco del regista Wheatley è composto dal direttore della fotografia Haris Zambarloukous (“Belfast”, “Assassinio sull’Orient Express”), lo scenografo Chris Lowe (“The Gray Man”, “No Time to Die”) e il montatore Jonathan Amos (“Baby Driver”, “Paddington 2”). Il supervisore agli effetti visivi è Pete Bebb (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Inception”) e la costumista è Lindsay Pugh (“Matrix Resurrections”, “Krypton”). Le musiche sono di Harry Gregson-Williams (“Shark – Il primo squalo”, “The Martian”).

