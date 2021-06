Shrek 2 va in onda su Italia 1 e Italia 1 HD questa sera alle 21:20

Vi ricordate come venne accolto Shrek quando uscì al cinema? Se non ve lo ricordate vi rinfreschiamo la memoria: sia qui sia più di recente qui vi abbiamo raccontato come il film di Andrew Adamson e Vicky Jenson sia stato fin da subito indicato come una rivoluzione per il modo in cui usava lo humor e il citazionismo spinto per coinvolgere anche gli adulti (in particolare quelli che si presumeva fossero gli accompagnatori dei bambini al cinema, cioè in teoria il target primario per una favola animata). Negli anni questa convinzione si è cristallizzata, e oggi il franchise di Shrek è “quel cartone animato per tutte le età con l’orco che scorreggia”; quello di cui si discute di meno è il ruolo centrale che ha avuto il sequel Shrek 2 nella diffusione di quest’idea. Se infatti Shrek era un film per bambini ma anche per adulti, Shrek 2 era primariamente un film per adulti, ma soprattutto era un film sugli adul...