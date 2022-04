Attenzione: l'articolo contiene spoiler

ha un regalo per i fan nella scena post crediti, ma, ovviamente, attenzione agli spoiler.

Dopo un primo film capace di scaldare il cuore di tutti i videogiocatori degli anni Novanta, Sonic è tornato sul grande schermo. A partire da oggi, giovedì 7 aprile, potete trovare al cinema Sonic 2 – Il film, nuova pellicola diretta da Jeff Fowler, autore che ha debuttato come regista proprio due anni fa grazie alle prime avventure del Riccio Blu. Nonostante il brutale giudizio del nostro Gabriele Niola, il film sta già conquistando le attenzioni e la curiosità degli spettatori di tutto il mondo, raccogliendo grandi consensi soprattutto tra i fan dei videogiochi.

Ma non siamo qui oggi per darvi il nostro giudizio su Sonic 2, che vi invitiamo a maturare autonomamente. Siamo qui per parlare di quel personaggio che finalmente vediamo nella scena dopo i titoli di coda. Per fare questo, ovviamente, entreremo nella pericolosa area spoiler (come potete notare dal banner che ne evidenzia la pericolosità). Se non siete intenzionati ad anticiparvi la sorpresa, vi consigliamo di terminare qui la lettura di questo articolo e di tornare una volta visto il film.

Chiarito questo punto, possiamo gridare tutti insieme la nostra gioia: Shadow è arrivato.

Ma chi è questo misterioso riccio nero? Introdotto nel 2001 in Sonic Adventures 2 per Dreamcast, Shadow è l’acerrimo nemico del nostro protagonista blu. Questo potente guerriero è stato creato dal nonno del Dr. Eggman utilizzando DNA alieno. Inizialmente aggressivo e con l’intenzione di distruggere la Terra per vendicarsi degli esseri umani, Shadow lentamente diventa un antieroe con dei propri obiettivi da raggiungere. Distante dall’esuberanza di Sonic, questo violento combattente difficilmente sorride e sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa pur di vincere uno scontro. Per certi versi potremmo paragonarlo al Vegeta di Dragon Ball Z, dato che tra i due personaggi troviamo diversi punti di contatto.

La determinazione di Shadow è evidente anche dallo stile con il quale affronta i propri avversari. Il riccio nero spesso utilizza vere e proprie armi da fuoco, avvicinandosi molto ai vigilanti dei film degli anni Ottanta e Novanta. Secondo un’intervista di IGN al Sonic Team, Shadow è stato creato sull’onda di film come Terminator e Constantine, ma la sua comparsa si sarebbe dovuta limitare a un solo titolo. Lo straordinario successo ottenuto portò gli sviluppatori a rivalutare questa idea, rendendolo rapidamente uno dei personaggi in grado di trainare le vendite dei nuovi capitoli videoludici.

Questo feedback da parte dei videogiocatori spinse i dev a dare vita a Shadow the Hedgehog, sparatutto in terza persona uscito nel 2005 su PlayStation 2, Nintendo GameCube e Xbox. Anche se la critica non rimase particolarmente soddisfatta della resa finale del gioco, il pubblico ne decretò ancora una volta il successo, portando il titolo a vendere più di due milioni di copie. Piccola chicca: il boss finale del gioco è Black Doom, l’alieno dal quale Gerald Robotnik prese il sangue per creare Shadow. Se siete intenzionati a scoprire tutte le origini del personaggio, questo è quindi il gioco che fa per voi.

Ebbene, nella scena dopo i titoli di coda, vediamo proprio il porcospino nero risvegliarsi all’interno di un laboratorio. Questo, ovviamente, ci porta al terzo film, dove potremmo avere Shadow come villain principale. Inutile dire che l’idea ci esalta non poco, sperando ovviamente di rivedere anche Jim Carrey nel ruolo del Dr. Eggman.

E voi che cosa ne pensate? Conoscevate già Shadow, oppure il personaggio vi è del tutto nuovo?

