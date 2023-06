Mancano ormai pochi giorni all’uscita di The Flash, film diretto da Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller nel ruolo del Velocista Scarlatto. Le prime reazioni ne esaltano la qualità, descrivendolo come uno dei già interessanti prodotti partoriti sotto l’egida del DC Extended Universe. Trailer dopo trailer, infatti, The Flash sembra sempre più avere una propria identità, abbracciando lo spirito del personaggio dei fumetti.

Per celebrare l’uscita in sala di The Flash, prevista per il 15 giugno, abbiamo quindi deciso di raccogliere dieci curiosità su Barry Allen. Se siete curiosi di scoprire che velocità raggiunge Flash e con quale supereroe Marvel si è fuso in passato, non dovete far altro che indossare la vostra tuta, mettervi in posizione di partenza e sfrecciare al nostro fianco lungo questo articolo.

L’IMPORTANZA DELLE SUE ORIGINI A FUMETTI

Creato nel 1956, Flash è un personaggio creato da Gardner Fox, Robert Kanigher e da Carmine Infantino. Si tratta del supereroe che ha dato vita alla Silver Age dei fumetti, dimostrando al mondo intero il potenziale di questa tipologia di storie. Un potenziale che spinse la DC a ripescare alcuni eroi del passato, dando loro nuova linfa vitale e facendo tornare in auge un genere narrativo. Il successo di Flash, inoltre, spinse la Marvel Comics ad aprire i battenti. Insomma: se al giorno d’oggi i supereroi sono ancora sulla bocca di tutti, lo dobbiamo anche a Barry Allen.

L’INCREDIBILE VELOCITÀ RAGGIUNTA DA BARRY ALLEN

Tra le domande più frequenti che vengono fatte riguardo a Flash c’è sicuramente la sua massima velocità raggiunta. Ci spiace comunicarvi, però, che non abbiamo una vera e propria risposta a questo quesito. Possiamo però fare delle supposizioni. Seguendo quanto visto nella serie tv trasmessa dalla CW, la velocità del supereroe è maggiore di sette volte la velocità della luce. Una cifra che può sembrare enorme, ma che risulta di poco conto se si confronta con alcuni dati del “web”. Dopo aver visto Barry salvare gli abitanti di una città durante lo scoppio di una bomba atomica, si è dedotto che il Velocista Scarlatto superi la velocità della luce di 13 migliaia di miliardi di volte. Una cifra folle, ma che per ovvi motivi non possiamo ritenere ufficiale. Il mistero, dunque, non può considerarsi ancora risolto.

HA UN’AURA POTENTISSIMA!

Nonostante i principali poteri di Flash siano noti a tutti, è altresì vero che ci sono alcuni dettagli che non emergono troppo spesso. Tra questi evidenziamo la presenza di un campo di energia (chiamato “aura di velocità”) che permette a Barry di proteggere il suo corpo dall’attrito dell’aria e da eventuali danni accidentali. Come direbbe il buon Vegeta: “Ha un’aura potentissima!”

HA SEMPRE FAME

Gli sforzi compiuti da Barry Allen per utilizzare i suoi poteri sono semplicemente incredibili. Attivare la super velocità, infatti, spinge il metabolismo di Flash a ritmi forsennati, rischiando di ucciderlo nel caso il suo corpo non venga “ricaricato” a dovere. Ecco perché Barry ha sempre fame e lo vediamo mangiare di tutto. Nei fumetti viene specificato che Flash deve mangiare circa cinquanta volte il suo peso ogni giorno. Una cifra incredibile, che sicuramente influisce anche sul conto in banca dello scienziato forense.

A SPASSO NEL TEMPO

Come è possibile vedere anche nel trailer di The Flash, il film di prossima uscita, l’incredibile velocità raggiunta dal Velocista Scarlatto gli permette anche di viaggiare nel tempo. Questa è una caratteristica che i lettori di fumetti conoscono da diversi anni, ricordando con grande trasporto il Tapis Roulant Cosmico. Nel 1961, infatti, lo sceneggiatore John Broome introdusse questo oggetto che, se attivato da Flash, permette al supereroe di viaggiare nel tempo. Con il passare degli anni, Barry imparerò a muoversi tra le varie realtà e linee temporali anche senza il tapis roulant, causando però diversi problemi al Multiverso DC.

FLASH HA UN FRATELLO

Creato da Mark Waid e da Brian Augustyn nel 1997, Malcolm Thawne è a tutti gli effetti il fratello gemello di Barry Allen. Si tratta di una storia davvero drammatica, che vede una donna incinta arrivare a Fallville, chiedendo aiuto al Dr. Gilmore. A causa dell’alcol, il medico non riuscì però a salvare il bambino, che si soffocò con il proprio cordone ombelicale. Per evitare guai, Gilmore rapì quindi uno dei bambini presenti nella stanza a fianco, dandolo alla donna di nome Charlene Thawne. Alla madre del bambino rubato, Nora Allen, disse che uno dei due gemelli era nato morto. Il bambino “sopravvissuto” non era altri che Barry Allen.

COME SUPERMAN, ANCHE FLASH HA UNA VERSIONE “BIZZARRA”

Esperimento di clonazione di Superman fallito, Bizzarro è uno dei villain più apprezzati dell’alter ego di Clark Kent. Si tratta di un nemico che talvolta vanta le medesime abilità di Superman, ma che altre volte presenta dei poteri che funzionano al contrario. Nel fumetto “Fuga da Mondo Bizzarro” scopriamo che lo strano individuo ha dato vita a dei cloni della Justice League. Tra questi spicca sicuramente Bizarro Flash, che non è altro che una versione sovrappeso del Velocista Scarlatto, che si stanca dopo aver corso per pochi secondi. Un’idea portata in scena da Geoff Johns e da Richard Donner, autori sensazionali e grandi conoscitori dell’universo DC Comics.

L’ORIGINE DEL MULTIVERSO DC

Nonostante il multiverso abbia raggiunto i film e le serie tv supereroistiche già da diversi anni, molti spettatori ancora faticano a esplorare questo concetto. Con “Flash dei due mondi”, scritto da Gardner Fox e disegnato da Carmine Infantino, il Velocista Scarlatto cambia per sempre l’universo della DC, dando vita a qualcosa di nuovo. In quella storia datata 1961, Barry viaggia in un’altra dimensione, incontrando Jay Garrick, il Flash degli anni Quaranta. L’origine di quella che in futuro verrà chiamata Terra-2 è la base di partenza che condurrà poi a Flashpoint, saga a dir poco fondamentale per l’universo DC. Ancora una volta, Flash è fondamentale per la comprensione moderna del lessico supereroistico.

È STATO USATO COME BATTERIA VIVENTE DA LEX LUTHOR

In Batman – Il Cavaliere Oscuro Colpisce Ancora, scritto e disegnato da Frank Miller, troviamo una particolare versione di Flash. Il Barry Allen di quella dimensione, infatti, è stato catturato da Lex Luthor, che lo costringe a correre su una ruota per dare energia a tutta la nazione. Una tortura fisica e psicologica che ha danneggiato il povero Velocista Scarlatto, ridotto qui come un vero e proprio criceto ammaestrato.

UNA VOLTA SI È FUSO CON GHOST RIDER

I lettori di fumetti sicuramente ricordano l’universo Amalgam come una delle cose più terrificanti degli anni Novanta. Si tratta di una serie di storie dove vediamo i personaggi Marvel fondersi con quelli DC, dando vita a bizzarre combinazioni. Nel caso di Flash, il Velocista Scarlatto si fonde con il demone dell’Inferno Etrigan e con Ghost Rider, dando vita all’eroe noto come Speed Demon. Inutile dire che ci troviamo di fronte a una scelta narrativa quantomeno strana, ma che ha riscosso discreto successo tra i pochi estimatori di queste avventure.

La Warner Bros. Pictures porterà il film di Andy Muschietti "The Flash" nelle sale italiane il 14 giugno 2023

