Wonka è senza dubbio uno dei film più importanti di questo fine 2023. Un film che ha il compito non solo di conquistare il pubblico, ma anche di unire diverse fasce di età, portando così le famiglie al cinema. Una mossa necessaria per l’industria sotto diversi aspetti. Da un lato troviamo il punto di vista economico, dove un film del genere serve per permettere alle sale (e alle major) di incassare più soldi possibile. Dall’altro, invece, non bisogna dimenticarsi di quanto sia bello vivere esperienze condivise come vedere un film insieme ai propri cari. Andare al cinema nel periodo di Natale per godere di una pellicola dai buoni sentimenti, infatti, può scaldare il cuore più di qualsiasi tisana sulla faccia della Terra. E quindi grazie a Wonka per provare a trasmettere questo calore.

LEGGI ANCHE – Wonka, la recensione

Per celebrare l’uscita del film diretto da Paul King, abbiamo quindi deciso di volgere lo sguardo anche altrove. Ormai lo sapete: noi di BadTaste siamo anche molto affascinati all’industria dei videogiochi. Un’industria in costante espansione e che dimostra di avere ancora molto da dire, come ci ha ricordato il recente Alan Wake 2. Cosa succede, quindi, se uniamo i videogiochi con il dolce sapore della cioccolata calda della futura fabbrica di Wonka? Ebbene, il risultato potrebbero esseri cinque giochi “golosi” che trovate nella nostra lista di oggi.

Come sempre, però, chiediamo il vostro parere. Quali sono i giochi a tema cibo che meritano una menzione speciale? Mentre ci ragionate, scoprite insieme la nostra selezione di “piatti”, ma non preoccupatevi del conto. Oggi offriamo noi.

COOKING MAMA

Se è vero che “la mamma è sempre la mamma”, allora è altresì corretto dire che “Cooking Mama è sempre Cooking Mama”. Per questo motivo il titolo targato Office Create non poteva non essere il primo della nostra lista. Stiamo parlando di un franchise nato nel 2006 e con ormai più di dieci capitoli alle spalle. Un successo su scala globale che, complice la genialità delle piattaforme Nintendo, ha permesso al mondo intero di cucinare svariate ricette divertendosi da soli o in compagnia. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un titolo composto da diversi minigiochi che sfruttano, appunto, caratteristiche delle console della Grande N come il touch screen o il sensore di movimento. Recentemente la serie è approdata anche su PlayStation 4 e dispositivi mobile, permettendo così ad ancora più persone di mettersi al lavoro in cucina con Mama.

FAT PRINCESS

Cosa potrebbe succedere se, durante un conflitto in un mondo fantasy, le principesse dei due regni in lotta esagerassero con il cibo? A dare la risposta ci pensano i ragazzi di Titan Studios, che con il loro Fat Princess hanno realizzato uno strategico in tempo reale assolutamente divertente. Il titolo, giocabile in solitaria o in multiplayer, permette di affrontare battaglie tra 32 giocatori con l’obiettivo di catturare la principessa rinchiusa nel castello del nemico. I sudditi di sua reale maestà potranno però portare del cibo alla principessa, facendole quindi prendere qualche chilo. Più il peso della ragazza aumenterà e più unità avversarie serviranno per trasportarla. Una gara all’ultima torta estremamente carismatica e che permise al titolo di ottenere un discreto successo al lancio su PlayStation 3, nell’ormai lontano 2009.

MONSTER HUNTER RISE

Sì, lo sappiamo: Monster Hunter Rise non è certo il primo gioco che uno va a pensare quando si parla di cibo o quando si parla di Wonka. Eppure all’interno della “recente” opera targata Capcom mangiare è semplicemente fondamentale per affrontare gli avversari più agguerriti. Una volta selezionati i gusti dei dango che ci verranno preparati dagli amati Felyne, avrà inoltre inizio una splendida sequenza di cucina che non ci sentiamo di definire in nessun altro modo se non “golosa”. Con l’arrivo dell’espansione Sunbreak, inoltre, i dev hanno aggiunto anche un nuovo filmato, pur senza modificare le funzionalità del dolce gnocco giapponese composto da farina di riso e riso glutinoso. Insomma: se avete fame, non avvicinatevi a questa caratteristica di Monster Hunter Rise. Potreste finire per sbavare sulla console.

CAMPFIRE COOKING

Uscito nell’ottobre del 2017, Campire Cooking è un titolo molto particolare. L’opera sviluppata e distribuita dai ragazzi di Layton Hawkes è infatti un puzzle game dove il protagonista deve trovare il modo per cucinare al meglio il cibo nel corso di una serata in campeggio con la propria famiglia. Un titolo che ci permette di preparare pasti differenti, mentre ascoltiamo le storie dei nostri parenti e dei numerosi campeggiatori che decideranno di fermarsi al nostro falò. Siamo di fronte a un’opera dalla forte natura indie e che, come tale, esce dai canoni tipici delle produzioni più mainstream, per dare vita a qualcosa di maggiormente bizzarro. Nonostante Campire Cooking sembri usare la cucina solo come un pretesto ludico, non possiamo nascondere di aver provato una grande voglia di marshmallow al termine di ogni sessione di gioco.

OVERCOOKED

Chiudiamo la nostra lista con un titolo che ci dimostra come lavorare in cucina non sia assolutamente un lavoro semplice o “dolce”, bensì un vero infermo. Overcooked è un piccolo capolavoro sviluppato da Ghost Town Games nel 2016 che ci mette nei panni di un gruppo di chef decisi a dare vita a validi manicaretti per soddisfare anche i clienti più esigenti. Che si decida di affrontare l’avventura in solitaria o in compagnia dei nostri amici, Overcooked è un’opera che diverte, caricando il giocatore di adrenalina e dando vita a intense partite a colpi di cibo. Un titolo semplicemente perfetto per una serata in compagnia, che si ricorda perché mangiare sia spesso più soddisfacente che cucinare.

LEGGI ANCHE – Wonka: 5 racconti di Roald Dahl che vorremmo vedere al cinema

E voi che cosa ne pensate? Quale di questi titoli avete già giocato? Siete pronti ad andare al cinema a vedere Wonka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso i nostri canali social (TikTok incluso).

Classifiche consigliate