È uscito al cinema il 29 giugno A Thousand and One, il film di A.V. Rockwell vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival, con protagonista Teyana Taylor.

Ce ne parla Francesco Alò in una nuova video recensione.

LEGGI – La recensione

A THOUSAND AND ONE: LA TRAMA

Inez (Teyana Taylor), una donna determinata e impetuosa, rapisce il figlio Terry, di sei anni, dal sistema di affidamento nazionale. Aggrappandosi uno all’altro, madre e figlio cercano di ritrovare il senso di casa, di identità e di stabilità in una New York in rapido cambiamento.

