Manca pochissimo all’arrivo nei cinema di, l’omaggio alla celeberrima pellicola che, nel 1974, ottenne un successo commerciale senza pari diventando uno dei titoli più amati e apprezzati della filmografia di Bud Spencer & Terence Hill.

La pellicola, lo ricordiamo, sarà nelle sale a partire dal prossimo 23 maggio. Nei giorni scorsi vi abbiamo fatto vedere il trailer e, successivamente, anche la reinterpretazione, ad opera di Federico Zampaglione, di “Dune Buggy”, l’iconico e immortale brano degli Oliver Onions che accompagnava la pellicola originale (TROVATE IL VIDEO IN QUESTA PAGINA).

Adesso tocca alle prime tre clip ufficiali che sono state diffuse online dalla Lucky Red. Ne trovate una nella parte superiore della pagina, le altre due qua sotto!

Altrimenti ci arrabbiamo è diretto dal duo YouNuts! e vede, nei panni dei due protagonisti, Edoardo Pesce e Alessandro Roia che recitano al fianco di Alessandra Mastronardi e Christian De Sica. Il lungometraggio è prodotto da Compagnia Leone Cinematografica e Lucky Red in collaborazione con Netflix e RTI.

A seguire potete leggere la sinossi ufficiale della pellicola:

Cresciuti come fratelli ma allontanatisi da anni a causa di un litigio, Carezza (Edoardo Pesce) e Sorriso (Alessandro Roia) devono mettere da parte antichi rancori e diversità caratteriali per ciò che hanno più a cuore: la mitica automobile “Dune Buggy” sottrattagli dall’avido Torsillo (Christian De Sica), uno speculatore edilizio senza scrupoli. Aiutati dall’intrigante e pericolosa Miriam (Alessandra Mastronardi), tra inseguimenti rocamboleschi, scazzottate memorabili e delicati pasti a base di birra e salsicce, i due faranno di tutto per riconquistare la loro amata macchina.