Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ecco il trailer!

L’arrivo del primo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania era nell’aria come vi abbiamo detto giusto qualche ora fa (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ed ecco che i Marvel Studios hanno effettivamente diffuso online il primo trailer della nuova pellicola diretta da Peyton Reed e interpretata da Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Lo potete trovare direttamente nella parte superiore di questa pagina

Ma non è tutto. La divisione cinematografica ha pubblicato, via Twitter, anche il primo poster che trovate qua sotto:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà al cinema in Italia il 15 febbraio 2023, negli Stati Uniti due giorni dopo.

Quanto attendete il film? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!