Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone tornano a condividere lo schermo, questa volta per uno speciale televisivo intitolato Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons.

Stando a TMZ, che ha prodotto lo speciale, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone “parleranno per la prima volta di come la feroce rivalità di un tempo abbia condotto due icone di Hollywood a diventare amici e compagni d’armi per sempre“.

Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons andrà in onda il 23 aprile su Fox e dal giorno successivo sarà disponibile in streaming su Hulu.

Dopo aver investito nella catena di ristoranti Planet Hollywood negli anni ’90, i due attori sono apparsi nel film dei Mercenari e nei suoi sequel. Sono inoltre apparsi come protagonisti Escape Plan – Fuga dall’inferno, mentre di recente Schwarzenegger ha partecipato alla serie Paramount+ The Family Stallone.

