Screen Media ha pubblicato in rete il primo trailer di, film diretto da Lina Roessler (Little Whispers: The Vow, Mustard Seed) con protagonisti(Parks and Recreation, Happiest Season) e

Scritto da Anthony Greico il film segue la storia di Lucy Standbridge (Plaza), giovane e ambiziosa editrice di libri che eredita la ormai fallimentare casa editrice del padre. La giovane scopre che ha ancora un contratto per un romanzo con Harris Shaw (Caine), un solitario e irascibile autore. In un ultimo e disperato tentativo di salvare l’azienda Lucy e Harris pubblicano il nuovo libro dell’anziano autore e intraprendono un tour promozionale infernale che li cambierà profondamente in maniera del tutto inaspettata.

Completano il cast Ellen Wong (Scott Pilgrim vs the World, GLOW), Scott Speedman (Underworld, The Strangers) e Cary Elwes (Stranger Things, La storia fantastica).

Il film sarà disponibile nelle sale degli Stati Uniti e on-demand dal 17 settembre. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate di questo progetto con Aubrey Plaza e Sir Michael Caine? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Screen Media Films