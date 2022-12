Avatar 2: le reazioni degli spettatori dopo la proiezione ad Arcadia Cinema di Melzo

Come di consueto, è giunto il momento di scoprire le reazioni degli spettatori dopo la visione di Avatar 2 al Cinema Arcadia di Melzo.

L’atteso blockbuster di James Cameron, che arriva 13 anni dopo il fenomeno cinematografico che ha definito una generazione, è uscito nei cinema di tutta Italia il 14 dicembre, e noi di BadTaste.it lo abbiamo celebrato con i nostri media partner di Arcadia Cinema con una grande proiezione evento.

Un film come Avatar 2, realizzato con le tecniche 3D più all’avanguardia da James Cameron, andava visto sullo schermo più grande e immersivo possibile, perciò vederlo nella gigantesca Sala Energia PLF era un imperativo: alla fine della proiezione come sempre abbiamo raccolto le reazioni e le prime impressioni del pubblico per realizzare il video che potete ammirare qui in alto.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qui di seguito se avete un abbonamento a Badtaste+!

