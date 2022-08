Avatar torna al cinema in 4K: ecco il trailer!

Qualche giorno fa vi segnalavamo come Avatar avesse lasciato Disney Plus in vista del ritorno al cinema del kolossal di James Cameron, in versione rimasterizzata 4K, a settembre.

Ora la Disney ha lanciato ufficialmente il trailer della nuova release, assieme a una locandina realizzata appositamente. Il film arriverà al cinema il 22 settembre, verosimilmente in contemporanea con il lancio del full trailer di Avatar: la via dell’acqua, in uscita al cinema a dicembre. Noi di BadTaste.it celebreremo l’evento, ovviamente, ad Arcadia Cinema di Melzo!

Cameron ha curato personalmente la rimasterizzazione in 4K HDR di Avatar, che poi tornerà su Disney Plus proprio in questa versione e verosimilmente anche in home video.