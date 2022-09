Bardo: ecco il trailer del nuovo film di Alejandro Gonzalez Iñárritu

Dopo la presentazione al festival di Venezia dove non ha ottenuto l’accoglienza che, forse, si aspettava, Netflix ha diffuso online il trailer del nuovo film di Alejandro Gonzalez Iñárritu intitolato Bardo – la cronaca falsa di alcune verità.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore di questa pagina. Il film arriverà in streaming su Netflix a partire dal 16 dicembre, preceduto da una release cinematografica prevista per il mese di novembre.

A seguire potete leggere la sinossi di Bardo:

Bardo – la cronaca falsa di alcune verità è un’esperienza immersiva epica e visivamente straordinaria, ambientata durante l’intimo e commovente viaggio di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. L’uomo, dopo aver ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale, è costretto a tornare nel suo paese natale, ignaro che questo semplice viaggio lo spingerà verso una profonda crisi esistenziale. La follia dei suoi ricordi e delle sue paure riesce a perforare il presente, riempiendo i suoi giorni di un senso di sconcerto e stupore. Tra emozioni e abbondanti risate, Silverio lotta per trovare risposte a domande universali eppure intime, riguardanti la propria identità, il successo, la fragilità della vita, la storia del Messico e i profondi legami sentimentali che condivide con la moglie e i figli. In breve, cosa significa essere umani in questi tempi molto particolari.