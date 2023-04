È uscito al cinema il 27 aprile Beau ha paura, il film di Ari Aster con Joaquin Phoenix, Armen Nahapetian, James Cvetkovski, Patti LuPone, Zoe Lister-Jones, Amy Ryan, Nathan Lane.

BEAU HA PAURA: LA TRAMA

Il premio Oscar® Joaquin Phoenix (Lei, Joker) protagonista di una strabiliante odissea in un film audace e adrenalinico. Il pavido Beau, introverso e facile preda di ansie e ossessioni, si appresta a mettersi in viaggio per far visita a sua madre; ma, alla vigilia della partenza, di fronte a lui esplode il caos. Incapace di giungere a destinazione in un mondo completamente impazzito, Beau percorrerà strade che non si trovano su alcuna mappa e sarà costretto ad affrontare tutte le paure e le bugie di una vita. Dopo Hereditary, presentato al Sundance nel 2018 e Midsommar, inserito fra i 10 migliori film indipendenti del 2019, il pluripremiato autore di culto Ari Aster torna a stupire il pubblico con un’opera che intreccia mistero e humor nero in un viaggio ...