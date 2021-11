La Universal Pictures ha lanciato oggi il trailer italiano ufficiale di, il film di Kenneth Branagh con Jude Hill, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Ciarán Hinds, Judi Dench, Lara McDonnell, presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Branagh ha scritto il film basandosi parzialmente sulla sua vita nella Belfast degli anni sessanta, come ha spiegato nelle note di produzione: “Ci ho messo 50 anni a trovare il modo giusto per scriverne, il tono che volevo. La storia della mia infanzia, che ha ispirato il film, è divenuta la storia del momento della vita di tutti, in cui il bambino passa all’età adulta e perde l’innocenza. Quel punto di svolta, a Belfast nel 1969, fu accelerato dai tumulti che scoppiavano intorno a noi.”

BELFAST: LA TRAMA