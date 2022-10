Black Panther 2: Ironheart protagonista di uno spot in collaborazione con Target

Target e i Marvel Studios hanno collaborato per dare vita a uno spot televisivo dell’azienda americana che vede come protagonista la Ironheart di Dominique Thorne che vedremo presto in azione al cinema in Black Panther: Wakanda Forever.

Potete vedere lo spot nella parte superiore della pagina.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà al cinema il 9 novembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Target