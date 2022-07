Direttamente dal San Diego Comic-Con, ecco il primo trailer di Black Panther: Wakanda Forever, dall’11 novembre al cinema.

Il filmato è stato mostrato alla fine del lungo panel dei Marvel Studios: sul palco della Sala H sono saliti i protagonisti del film (Nyong’o, Letitia Wright, Danai Gurira, Florence Kasumba e Winston Duke, Michaela Coel, Dominique Thorne, Alex Nivilani, Mabel Cadena e Tenoch Huerta) assieme al regista Ryan Coogler. Insieme hanno discusso di come il sequel rifletterà la morte di Chadwick Boseman ad agosto del 2020, dopo una lunga lotta contro il cancro. E infatti lo stesso trailer mostra scene di lutto, incluso quello che sembra essere un funerale con Wakandiani in abiti bianchi. “Sono la regina della nazione più potente del mondo, e ho perso la mia intera famiglia,” esclama in un intenso momento Ramonda (Angela Bassett). Ma nel trailer vediamo anche Riri Williams (Dominique Thorne), che sappiamo condividerà delle scene con Shuri (Letitia Wright) e Okoye (Danai Gurira) al Massachusetts Institute of Technology: in alcune brevi immagini si accenna al suo futuro come Ironheart (avrà una serie tutta sua, le riprese sono appena iniziate).

Il panel è stato introdotto da un gruppo di cantanti e musicisti africani che hanno eseguito una danza tradizionale:

An incredible musical performance kicks off BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER’s main event slot at the Marvel panel. #MarvelSDCC #SDCC pic.twitter.com/aR1tRzza8V — Bam Smack Pow (@BamSmackPow) July 24, 2022

The Black Panther: Wakanda Forever cast including Namor! #SDCC pic.twitter.com/GmZwvmZ1sU — Screen Rant (@screenrant) July 24, 2022

CHI INTERPRETERÀ BLACK PANTHER?

Nel trailer non viene data una risposta alla domanda che tutti si pongono, e cioè chi indosserà il costume di Black Panther dopo la morte di T’Challa. L’ultima inquadratura offre qualche spunto, mostrando una figura (che sembrerebbe femminile) con indosso l’iconica tuta.

“Non sarà facile continuare, ma ci proveremo” ha spiegato Coogler al pubblico del Comic-Con. “Sono passati cinque anni dalla prima volta che sono venuto qui. Ricordo che mostrammo le prime scene di Black Panther, e a fianco avevo il nostro T’Challa, il grande Chadwick Boseman”. Il regista ha spiegato che vedremo nuovi luoghi a Wakanda, e anche nuovi luoghi nell’Universo Cinematografico Marvel. Tuttavia non è entrato nel dettaglio della trama. Sappiamo che Tenoch Huerta interpreterà Namor il Sub-Mariner.

WAKANDA FOREVER PROLOGUE

Dopo il panel, è stato annunciato che il 25 luglio uscirà un prologo musicale del film, intitolato Wakanda Forever Prologue, con nuova musica pre-salvabile già da subito qui.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER, IL TRAILER E IL POSTER

In testa all’articolo trovate il trailer in italiano, qui sotto trovate il trailer in lingua inglese e il teaser poster ufficiale.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

