A pochi giorni dall’arrivo in sala, è online la prima clip di Blue Beetle, il cinecomic DC in arrivo nelle sale a metà agosto.

Da Deadline arrivano intanto le prime stime di incasso della pellicola, che dovrebbe debuttare con 30 milioni di dollari negli Stati Uniti, un dato in linea con i 30,1 milioni di dollari incassati da Shazam! Furia degli dei, arrivato a fine corsa in tutto il mondo a 133,8 milioni di dollari.

Blue Beetle, tuttavia, dovrebbe fare particolarmente gola al pubblico ispanico e latino-americano e contare sul passaparola, visto che alla stregua dei film arrivati in sala in queste settimane non ha potuto contare sulla partecipazione dei protagonisti all’attività promozionale.

Blue Beetle arriverà al cinema il 18 agosto. Trovate tutti i dettagli nella nostra scheda.

