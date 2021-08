LEGGI ANCHE – Boris Karloff: in arrivo un documentario sul celebre interprete di Frankenstein del 1931

In rete è approdato il trailer di, documentario incentrato sulla vita e soprattutto sulla carriera di, iconico attore noto per il suo lavoro nel cinema horror e conosciuto principalmente per aver vestito i panni del Mostro di Frankenstein nel film del 1931 della Universal e nei seguiti (La moglie di Frankenstein, Il figlio di Frankenstein).

Il lungometraggio sarà disponibile in un numero limitato di sale americane grazie a Shout! Studios e ad Abramorama dal 17 settembre, in concomitanza con il 90° anniversario dall’uscita nelle sale di Frankenstein del 1931.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

L’opera prende ispirazione dall’acclamata biografia “Boris Karloff: More Than A Monster” scritta dal biografo Stephen Jacobs che per il documentario funge da consulente storico. Il documentario è diretto da Thomas Hamilton, che ha anche co-scritto e co-prodotto il lungometraggio insieme a Ron MacCloskey.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale di Frankenstein: Un giovane scienziato ha trovato un fluido magnetico grazie al quale, innestando un nuovo cervello in un uomo morto, lo si richiama in vita. Nell’esperimento che egli fa, però, il cervello innestato è quello di un pazzo criminale. Ne viene fuori un essere belluino pericolosissimo. Il mostro uccide i guardiani e va alla ricerca del giovane scienziato che gli diede, per così dire, l’esistenza. Questi si è ritirato nel villaggio nativo per sposare la propria fidanzata. E nel villaggio, segnalata la presenza del mostro, si organizza una caccia spietata. Si salva il giovane medico, proprio mentre sta per essere finito dalla belva in sembianze di uomo. E il mostro fa una orrenda morte tra le fiamme.

Cosa ne pensate di questo trailer del documentario su Boris Karloff? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: GeekTyrant.com