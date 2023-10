Prime Video ha pubblicato oggi il trailer ufficiale di Buon Natale da Candy Cane Lane, il nuovo film originale con Eddie Murphy diretto da Reginald Hudlin e prodotto da Brian Grazer, disponibile in streaming dal 1 dicembre.

In questa commedia natalizia Eddie Murphy interpreta Chris, un uomo intento a a vincere la competizione annuale degli addobbi di Natale del suo quartiere. Chris (Eddie Murphy) inavvertitamente fa un accordo con una maliziosa elfa di nome Pepper (Jillian Bell) per aumentare le sue possibilità di vittoria, ma l’elfa lancia un incantesimo che dà vita ai “12 giorni di Natale” scatenando il caos in tutta la città. Correndo il rischio di rovinare le vacanze a tutta la famiglia, Chris, sua moglie Carol (Tracee Ellis Ross), e i loro tre figli devono correre contro il tempo per rompere l’incantesimo di Pepper, combattere personaggi magici e subdoli e salvare il Natale per tutti.

La sceneggiatura è di Kelly Younger, ispirata ai suoi ricordi d’infanzia del periodo delle feste natalizie a Candy Cane Lane, a El Segundo in California.

Il cast di star include Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede, Chris Redd, D.C. Young Fly e Anjelah Johnson-Reyes.

