Bussano alla porta: il nuovo trailer del film di M. Night Shyamalan!

La Universal ha scelto la sera di Natale per lanciare il nuovo trailer di Bussano alla porta (Knock at the Cabin), il nuovo film di M. Night Shyamalan che uscirà al cinema tra poco più di un mese, il 2 febbraio del 2023.

BUSSANO ALLA PORTA: LA TRAMA

Mentre si trovano in vacanza in una remota baita, una ragazza e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di fare una scelta impensabile per evitare l’Apocalisse. Con una possibilità di accesso al mondo esterno molto limitata, la famiglia si ritroverà a dover decidere a cosa credere prima che tutto vada perduto.

Tratto dal romanzo di Paul Tremblay, Bussano alla Porta è interpretato da Dave Bautista (Dune, Guardiani della Galassia), dal candidato al Tony Award e all’Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), da Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), dalla candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird (Persuasione, Old), dall’attrice esordiente Kristen Cui, da Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e da Rupert Grint (Servant, la saga di Harry Potter).

A scrivere e produrre il film il regista M. Night Shyamalan. La sceneggiatura è scritta assieme a Steve Desmond & Michael Sherman, basata sul bestseller nazionale “The Cabin at the End of the World” di Paul Tremblay.

Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!