Francesco Alò è tornato a videochiacchierare con Chiara Martegiani, attrice protagonista e autrice della serie Prime Video Antonia, in streaming dal 4 marzo.

Con l’attrice riminese si è riflettuto circa la sua bizzarra carriera, cominciata grazie al successo del filone giovanilista frutto del box office di Ho Voglia di Te (2007; circa 14 milioni di euro al botteghino). Presente in Un Gioco Da Ragazze (2008; prima regia di Matteo Rovere) e protagonista di Meno Male Che Ci Sei (2009), Martegiani emerge in quel frangente storico in cui si producono molti film con giovani innamorati dopo che Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti sono diventate due star dai film tratti dalla letteratura sentimentale di Federico Moccia. Con Antonia, serie scritta da Carlotta Corradi, Elisa Casseri da un’idea della stessa Martegiani, si è affrontata la vita di Antonia Gabellini (Martegiani) in una settimana cruciale della sua esistenza dopo che le viene diagnosticata l’endometriosi, malattia c...