Confess, Fletch: guarda il trailer italiano della commedia con Jon Hamm

In rete è approdato il trailer italiano di Confess, Fletch, commedia poliziesca con protagonista Jon Hamm in arrivo nelle nostre sale dal 17 novembre.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Il film è basato sul secondo libro della serie di romanzi scritto da Gregory McDonald ed è diretto da Greg Mottola.

La sinossi ufficiale:

In questa divertente commedia, l’affascinante e problematico Fletch, interpretato da Jon Hamm, diventa il principale sospettato in un caso di omicidio durante la ricerca di un’opera d’arte rubata.

L’unico modo per dimostrare la sua innocenza? Scoprire chi, tra i tanti sospettati, è il colpevole.

L’eccentrico mercante d’arte, il playboy scomparso, la vicina pazza e la fidanzata italiana, tutti potenziali colpevoli dell’omicidio più incasinato di sempre.