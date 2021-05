Esce oggi nei cinema italiani, il film di Jan Komasa presentato alle Giornate degli Autori al Festival di Venezia 2019 e poi candidato all’Oscar come miglior film internazionale.

Qui sopra potete vedere la videorecensione, mentre subito sotto la sinossi ufficiale trovate il podcast audio:

Daniel è un ventenne che vive una trasformazione spirituale mentre sconta la sua pena in un centro di detenzione. Daniel vorrebbe farsi prete ma questa possibilità gli è preclusa per la sua fedina penale. Uscendo dal centro di detenzione, gli è assegnato un lavoro presso un laboratorio di falegnameria in una piccola città, ma al suo arrivo, una serie di equivoci lo porta ad essere scambiato per un sacerdote e inizia a professare in una piccola parrocchia. La comparsa di questo giovane e carismatico predicatore diventa l’occasione per la comunità, scossa da una tragedia avvenuta qualche tempo prima, per cominciare a rimarginare le sue ferite.