È uscito il teaser trailer di, il biopic di Alfred Matthew Yankovic, meglio noto comecon protagonista Daniel Radcliffe , affiancato da Rainn Wilson, Toby Huss, Julianne Nicholson ed nei panni di Madonna ).

Weird Al Yankovich si è anche occupato della scrittura del film insieme a Eric Appel, che si è seduto in cabina di regia. Alla produzione troviamo Tango e Funny or Die, mentre la distribuzione esclusiva sarà in streaming su The Roku Channel.

