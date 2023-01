Demolition Man: ecco il trailer onesto del film con Sylvester Stallone, Wesley Snipes e Sandra Bullock

Screen Junkies ha deciso di realizzare un divertente trailer onesto di Demolition Man, action movie del 1993 diretto da Marco Brambilla con protagonisti Sylvester Stallone, Wesley Snipes e Sandra Bullock.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

La sinossi ufficiale del film:

Sylvester Stallone e Wesley Snipes ce la mettono tutta in questo successo esplosivo, ambientato in un affascinante futuro cibernetico. È l’anno 2032, il supercriminale Simon Phoenix (Snipes), si risveglia dopo 35 anni di ibernazione, trascorsi nella prigione di Cryo, per scoprire una Los Angeles tranquilla e non violenta, pronta quindi ad essere dominata. Incapaci di far fronte alle maniere brutali di Phoenix, tipiche degli anni ‘90, gli agenti di Los Angeles decidono di ricorrere a un poliziotto vecchio stile. Rianimano infatti il sergente John Spartan (Stallone), che sta scontando ingiustamente una pena nella prigione di Cryo, in seguito al suo ultimo incontro-scontro con Phoenix. Anche Sandra Bullok e Benjamin Bratt (interprete della serie televisiva Law and Order) sono impegnati a difendere la legge in questa incredibile miscela d’azione e comicità.