9 giugno 2023 – Nella versione italiana del nuovo film Disney e Pixar Elemental, il cantante Mr.Rain interpreta il brano originale “Per sempre ci sarò”, di cui ha curato anche l’adattamento. Il pubblico potrà ascoltare parte della canzone durante il film e l’intero singolo nei titoli di coda del lungometraggio d’animazione che arriverà il 21 giugno nelle sale italiane. “Per sempre ci sarò” è ora disponibile sulle piattaforme digitali.

La colonna sonora originale del film, che include il singolo “Per sempre ci sarò” e le musiche originali composte e dirette da Thomas Newman, sarà disponibile dal 16 giugno sulle piattaforme digitali.

Nel film, il brano “Per sempre ci sarò” contribuisce a dar vita a uno straordinario viaggio attraverso Element City in cui la brillante ragazza di Fuoco, Ember, e il ragazzo di Acqua che “segue la corrente”, Wade, si rendono conto che forse non sono poi così diversi.



Nella versione originale del film, il brano “Steal the Show” è interpretato dal cantautore, produttore e polistrumentista multi-platino Lauv che ha lavorato sul singolo con il compositore Thomas Newman – che ha firmato le colonne sonore dei film Pixar Alla ricerca di Nemo, WALL•E e Alla ricerca di Dory – e con l’autore Michael Matosic.



Elemental è un nuovo lungometraggio originale ambientato a Element City dove gli elementi – Fuoco, Acqua, Terra e Aria – vivono insieme. La storia introduce Ember, un’“ardente” giovane donna, la cui amicizia con un ragazzo di nome Wade, divertente e sdolcinato, mette alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono.



Nella versione italiana del film, prestano le proprie voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, una brillante ragazza di Fuoco sulla ventina con un grande senso dell’umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente; Stefano De Martino nel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di Acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che sono difficili da non notare; Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder; e Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie. Inoltre, Francesco Bagnaia, pilota motociclistico e campione del mondo in carica di MotoGP, interpreta uno speciale cameo nel ruolo di “Pecco”.



Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream p.g.a., mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh.



Elemental arriverà il 21 giugno nelle sale italiane, insieme al nuovo cortometraggio Pixar L’Appuntamento di Carl.

