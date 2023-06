I Pixar Animation Studios hanno svelato oggi il primo trailer del nuovo film d’animazione intitolato Elio diretto da Adrian Molina.

La pellicola arriverà nei cinema statunitensi il 1 marzo 2024.

Potete ammirare il teaser trailer qui in alto, a seguire ecco anche il poster:

In Elio il protagonista è un bambino undicenne senza amici che finisce per diventare Ambasciatore della Terra tra gli alieni. Elio (doppiato da Yonas Kibreab) viene infatti trasportato attraverso la galassia e scambiato per un Ambasciatore del nostro pianeta. Nel cast vocale anche America Ferrera, Jameela Jamil e Brad Garrett.

Alla produzione della pellicola troviamo Mary Alice Drumm, già produttrice di Coco e altri film come Ribelle – The Brave e Il viaggio di Arlo.

Che ne dite del teaser trailer di Elio? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Youtube